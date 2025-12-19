Борислава Христова и Атинайкос с гръмка победа в Еврокъп, класираха се за 1/8-финалите

Гръцкият Атинайкос с националката Борислава Христова в редиците си се наложи над испанския Хайрис със 73:51 (13:13, 22:16, 21:11, 17:11) и се класира за осминафиналите на Еврокъп. Гръцкият тим бе спечелил и първия мач с 80:75.

Борислава Христова игра малко повече от 6 минути в срещата, като се отчете само с точка, но спечели три борби под кошовете за Атинайкос. В следващата фаза тимът ще срещне унгарския Шопрон, който се наложи над турския Бешикташ. Първият мач между двата тима е на 15 януари, а реваншът е седмица по-късно.

Напред в турнира продължи вчера и белгийският Роял Касторс Брен на друга националка - Гергана Иванова, който надигра в два мача полския Гдиня. На осминафиналите Брен ще срещне полския Люблин, като е домакин в първия двубой на 15 януари.

Снимка: ФИБА