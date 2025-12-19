Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислава Христова и Атинайкос с гръмка победа в Еврокъп, класираха се за 1/8-финалите

Борислава Христова и Атинайкос с гръмка победа в Еврокъп, класираха се за 1/8-финалите

  • 19 дек 2025 | 11:36
  • 466
  • 0
Борислава Христова и Атинайкос с гръмка победа в Еврокъп, класираха се за 1/8-финалите

Гръцкият Атинайкос с националката Борислава Христова в редиците си се наложи над испанския Хайрис със 73:51 (13:13, 22:16, 21:11, 17:11) и се класира за осминафиналите на Еврокъп. Гръцкият тим бе спечелил и първия мач с 80:75.

Борислава Христова игра малко повече от 6 минути в срещата, като се отчете само с точка, но спечели три борби под кошовете за Атинайкос. В следващата фаза тимът ще срещне унгарския Шопрон, който се наложи над турския Бешикташ. Първият мач между двата тима е на 15 януари, а реваншът е седмица по-късно.

Напред в турнира продължи вчера и белгийският Роял Касторс Брен на друга националка - Гергана Иванова, който надигра в два мача полския Гдиня. На осминафиналите Брен ще срещне полския Люблин, като е домакин в първия двубой на 15 януари.

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Драматични развръзки в НБА тази нощ

Драматични развръзки в НБА тази нощ

  • 19 дек 2025 | 04:33
  • 3691
  • 0
Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

  • 18 дек 2025 | 23:40
  • 5019
  • 0
Гаджето на НБА звезда прикова погледите в малка черна рокля

Гаджето на НБА звезда прикова погледите в малка черна рокля

  • 18 дек 2025 | 22:05
  • 3163
  • 0
Рилски спортист загуби от Будучност в Адриатическата лига

Рилски спортист загуби от Будучност в Адриатическата лига

  • 18 дек 2025 | 20:43
  • 2103
  • 0
Теглят жребия за Купата на България утре

Теглят жребия за Купата на България утре

  • 18 дек 2025 | 18:09
  • 1035
  • 0
Локомотив Пд с благотворителна инициатива за мача с Балкан

Локомотив Пд с благотворителна инициатива за мача с Балкан

  • 18 дек 2025 | 18:03
  • 1190
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Готов съм да атакувам новия сезон!

Никола Цолов: Готов съм да атакувам новия сезон!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 2441
  • 1
На живо! Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

На живо! Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:00
  • 758
  • 0
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 5719
  • 35
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 6469
  • 12
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 2575
  • 35
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 6005
  • 11