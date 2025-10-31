Пакета е порицан за отказа си да съдейства на разследване за уреждане на мачове

Полузащитникът на Уест Хам Лукас Пакета е порицан и предупреден за бъдещото си поведение заради отказа си да сътрудничи на разследване на Футболната асоциация по обвинение в уреждане на мачове.

Пакета беше оневинен по четири обвинения за манипулиране на срещи от независима комисия през юли, но също така се установи, че той не е спазил изискването да отговаря на въпроси и да предоставя информация на разследването на Футболната асоциация. От организацията потвърдиха, че няма да обжалват.

Пакета обмисля да съди ФА

В писмените си мотиви комисията заяви, че Пакета е „действал по съвет през цялото време“ в отношенията си с Футболната асоциация, но „като участник той е задължен да уважава и спазва правилата на Футболната асоциация“.

Тя определи, че всяка санкция трябва да бъде в долния край на скалата, с опция за отстраняване за по-сериозни нарушения на тези правила.

Комисията заяви, че отправната точка за наказанието е била глоба, но тя е била сведена до порицание, като комисията отбеляза, че Футболната асоциация „очевидно не се е интересувала от това, което играчът е казал на второто интервю“, когато е предложил да отговори на въпроси, произтичащи от разкритието, което се е случило след първото интервю.

Лукас Пакета е невинен

Комисията добави: „Във всеки случай играчът е дал отговори на въпросите, повдигнати от Футболната асоциация, чрез предоставянето на свидетелски показания на 15 декември 2023 г., като по този начин на практика е изпълнил искането за информация.

Преди това той е предложил доброволно да представи мобилните си устройства. Важно е да се отбележи, че всичко това е било преди повдигането на обвинения и в крайна сметка не е осуетило разследването.“

Пакета все още може да съди Футболната асоциация за провала на трансфера му в Манчестър Сити.

