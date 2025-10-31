Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Пакета е порицан за отказа си да съдейства на разследване за уреждане на мачове

Пакета е порицан за отказа си да съдейства на разследване за уреждане на мачове

  • 31 окт 2025 | 21:31
  • 447
  • 0
Пакета е порицан за отказа си да съдейства на разследване за уреждане на мачове

Полузащитникът на Уест Хам Лукас Пакета е порицан и предупреден за бъдещото си поведение заради отказа си да сътрудничи на разследване на Футболната асоциация по обвинение в уреждане на мачове.

Пакета беше оневинен по четири обвинения за манипулиране на срещи от независима комисия през юли, но също така се установи, че той не е спазил изискването да отговаря на въпроси и да предоставя информация на разследването на Футболната асоциация. От организацията потвърдиха, че няма да обжалват.

Пакета обмисля да съди ФА
Пакета обмисля да съди ФА

В писмените си мотиви комисията заяви, че Пакета е „действал по съвет през цялото време“ в отношенията си с Футболната асоциация, но „като участник той е задължен да уважава и спазва правилата на Футболната асоциация“.

Тя определи, че всяка санкция трябва да бъде в долния край на скалата, с опция за отстраняване за по-сериозни нарушения на тези правила.

Комисията заяви, че отправната точка за наказанието е била глоба, но тя е била сведена до порицание, като комисията отбеляза, че Футболната асоциация „очевидно не се е интересувала от това, което играчът е казал на второто интервю“, когато е предложил да отговори на въпроси, произтичащи от разкритието, което се е случило след първото интервю.

Лукас Пакета е невинен
Лукас Пакета е невинен

Комисията добави: „Във всеки случай играчът е дал отговори на въпросите, повдигнати от Футболната асоциация, чрез предоставянето на свидетелски показания на 15 декември 2023 г., като по този начин на практика е изпълнил искането за информация.

Преди това той е предложил доброволно да представи мобилните си устройства. Важно е да се отбележи, че всичко това е било преди повдигането на обвинения и в крайна сметка не е осуетило разследването.“

Пакета все още може да съди Футболната асоциация за провала на трансфера му в Манчестър Сити.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ядосаният Гласнер: Да се играе в неделя, вторник и четвъртък е безотговорно

Ядосаният Гласнер: Да се играе в неделя, вторник и четвъртък е безотговорно

  • 31 окт 2025 | 21:22
  • 641
  • 1
Капитанът на Тотнъм ще е на линия за дербито с Челси

Капитанът на Тотнъм ще е на линия за дербито с Челси

  • 31 окт 2025 | 21:14
  • 376
  • 0
Премиър лийг обяви празничната програма, вижте на какви сблъсъци ще се насладите около Коледа

Премиър лийг обяви празничната програма, вижте на какви сблъсъци ще се насладите около Коледа

  • 31 окт 2025 | 20:36
  • 1986
  • 0
Луис Енрике мотивира играчите си за мача с Ница със загубите от този съперник

Луис Енрике мотивира играчите си за мача с Ница със загубите от този съперник

  • 31 окт 2025 | 19:48
  • 562
  • 0
Сен Ламенс: Не можех да си представя по-добро начало

Сен Ламенс: Не можех да си представя по-добро начало

  • 31 окт 2025 | 18:57
  • 1142
  • 0
Томас Франк: Енцо Мареска свърши невероятна работа в Челси

Томас Франк: Енцо Мареска свърши невероятна работа в Челси

  • 31 окт 2025 | 18:53
  • 1178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 13240
  • 23
Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

  • 31 окт 2025 | 22:08
  • 3452
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 57304
  • 31
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 40933
  • 27
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 52380
  • 232
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 10268
  • 1