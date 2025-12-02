Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

  • 2 дек 2025 | 18:00
  • 293
  • 0

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто заяви, че Лукас Пакета се е извинил за червения картон, който си изкара срещу Ливърпул в неделя. Бразилецът получи два жълти картона в рамките на секунди за спорове със съдията и реплики към него. След мача Пакета оправда поведението си с това, че не е получил достатъчно подкрепа, докато течеше разследване. Обвинението бе, че той си е изкарал умишлено картон заради залози. Той бе оправдан през лятото след двугодишно разследване.

"Говорих с Лукас, а той говори не само с мен, но и с всичките си съотборници.Той се извини. Осъзнава грешката си. Но ние като клуб трябва да пазим играчите си и да разрешаваме нещата помежду ни. Всеки е наясно, че грешки се допускат. Понякога емоциите надделяват и не можеш да ги контролираш. Така че продължаваме напред. Лукас няма да играе срещу Ман Юнайтед, но ще играе в следващия мач", заяви Еспирито Санто.

"Пакета не е ок, той страда. Понякога хората не са наясно с проблемите, с които футболистите трябва да се спарвят. Мисля, че Лукас ще преодолее тази ситуация. Разследването му се отразява, но той е готов да продължи напред", допълни той.

Снимки: Gettyimages

