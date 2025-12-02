Еспирито Санто: Пакета осъзнава грешката си и се извини

Мениджърът на Уест Хам Нуно Еспирито Санто заяви, че Лукас Пакета се е извинил за червения картон, който си изкара срещу Ливърпул в неделя. Бразилецът получи два жълти картона в рамките на секунди за спорове със съдията и реплики към него. След мача Пакета оправда поведението си с това, че не е получил достатъчно подкрепа, докато течеше разследване. Обвинението бе, че той си е изкарал умишлено картон заради залози. Той бе оправдан през лятото след двугодишно разследване.

Nuno Espirito Santo says Lucas Paqueta has apologised to his team-mates for his sending off against Liverpool, saying the player is "not OK", but is ready to move forward after he took to social media after the game to say it was a "reflection of everything I've had to endure." pic.twitter.com/3OwQ3YAq41 — Match of the Day (@BBCMOTD) December 2, 2025

"Говорих с Лукас, а той говори не само с мен, но и с всичките си съотборници.Той се извини. Осъзнава грешката си. Но ние като клуб трябва да пазим играчите си и да разрешаваме нещата помежду ни. Всеки е наясно, че грешки се допускат. Понякога емоциите надделяват и не можеш да ги контролираш. Така че продължаваме напред. Лукас няма да играе срещу Ман Юнайтед, но ще играе в следващия мач", заяви Еспирито Санто.

Nuno Espirito Santo confirms that Lucas Paqueta has apologised after his sending off against Liverpool, and he's 'suffering' following the incident ⚒️ pic.twitter.com/6XIoMx3ZOL — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 2, 2025

"Пакета не е ок, той страда. Понякога хората не са наясно с проблемите, с които футболистите трябва да се спарвят. Мисля, че Лукас ще преодолее тази ситуация. Разследването му се отразява, но той е готов да продължи напред", допълни той.

Снимки: Gettyimages