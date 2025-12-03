Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и тимът на Паниониос се класираха на 1/8-финали в турнира Челъндж към.

Воденият от Драган Нешич отбор надигра румънския Корона (Брашов) с 3:1 (25:11, 25:22, 21:25, 25:20) във втори мач от 1/16-финалите на надпреварата.

Елица Атанасийевич и съотборничките й трябваше да спечелят само два гейма, за да продължат напред към осминафиналите.

Елица Атанасийевич бе на терена в първите два гейма и се отчете с 9 точки (1 блок, 53% ефективност в атака, 50% позитивно посрещане - +8 ).

Ефросина Алексаку и Джорджия Лампруси записаха по 11 точки (2 аса, 2 блокади). 10 точки (1 ас) записа Полина Рахимова.

За съперника Флорина-Габриела Балъе се разписа с 13 точки (1 блокада).