Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

  • 3 дек 2025 | 14:46
  • 124
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и тимът на Паниониос се класираха на 1/8-финали в турнира Челъндж към.

Воденият от Драган Нешич отбор надигра румънския Корона (Брашов) с 3:1 (25:11, 25:22, 21:25, 25:20) във втори мач от 1/16-финалите на надпреварата.

Елица Атанасийевич и съотборничките й трябваше да спечелят само два гейма, за да продължат напред към осминафиналите.

Елица Атанасийевич бе на терена в първите два гейма и се отчете с 9 точки (1 блок, 53% ефективност в атака, 50% позитивно посрещане - +8 ).

Ефросина Алексаку и Джорджия Лампруси записаха по 11 точки (2 аса, 2 блокади). 10 точки (1 ас) записа Полина Рахимова.

За съперника Флорина-Габриела Балъе се разписа с 13 точки (1 блокада).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

  • 3 дек 2025 | 09:09
  • 675
  • 2
Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция

Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция

  • 3 дек 2025 | 09:06
  • 511
  • 1
Жана Тодорова: Направихме твърде много лични грешки

Жана Тодорова: Направихме твърде много лични грешки

  • 3 дек 2025 | 08:54
  • 458
  • 2
Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

  • 2 дек 2025 | 23:43
  • 5070
  • 6
Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

  • 2 дек 2025 | 21:11
  • 3181
  • 5
Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

  • 2 дек 2025 | 20:53
  • 2240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8349
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 2004
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 11021
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12990
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7593
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49419
  • 371