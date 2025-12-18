Гресие повежда силен френски отбор за Световното по крос-кънтри

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие е включен в състава на силния френски мъжки отбор за Световното първенство по лека атлетика в дисциплината крос-кънтри, което ще се проведе в Талахаси на 10 януари.

Заедно с Гресие в отбора са победителят от Европейското първенство по крос-кънтри за 2023 г. Ян Шруб и бившият европейски рекордьор на 10 км Етиен Дагинос. И двамата достигнаха до финала на 5000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Съставът се допълва от бронзовия медалист от Eвропейското първенство на полумаратон Валентин Гондуен и Фабиен Палко, който беше част от отбора на Франция, спечелил бронзов медал на Европейското първенство по крос-кънтри през 2025 г.

Гресие, който в неделя в Лагоа беше изпреварен от Тиери Ндикумвемайо в битката за титлата при мъжете, ще направи своя дебют на Световно първенство по крос-кънтри при мъжете. Единственото му предишно участие е от 2015 г., когато завършва на 80-о място от 113 финиширали в надпреварата до 20 години.

Повече от десетилетие по-късно обаче Гресие изрази амбиции да се качи на подиума в отборната надпревара следващия месец. "Целта ми е да помогна на отбора да спечели медал на Световното първенство по крос-кънтри, въпреки че не изключвам нищо и в индивидуалното класиране. Това, че сега съм по-назад, не означава, че няма да бъда в челото след няколко седмици“, заяви той, цитиран от L'Equipe.

Франция ще изпрати и смесена щафета, в която ще участват европейската шампионка на 1500 метра в зала Агат Гийемо и европейският шампион на 3000 метра с препятствия за 2024 г. Алекси Мийе. Единственият друг представител на страната в програмата ще бъде бронзовият медалист от европейското първенство по крос-кънтри до 20 години Алоа Абрахам, който ще се състезава в надпреварата за юноши до 20 години.

Снимки: Gettyimages