БФ Борба и футболният Левски изказаха съболезнования за кончината на Боян Радев

Българската федерация по борба и футболният Левски поднесоха съболезнования по повод кончината на легендата на българската борба Боян Радев, който почина на 83-годишна възраст. Тъжната вест съобщи журналистът и близък на великия спортист Иво Димитров.

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

„Българската федерация по борба изказва искрени съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред паметта му! Датата и мястото на поклонението ще бъдат обявени допълнително“, информираха от централата по борба, публикувайки информация за успехите и постиженията на Радев.

„На 83-годишна възраст ни напусна легендата на българската борба Боян Радев. Той е роден на 25 февруари 1942 година в с. Мошино. Радев е първият двукратен олимпийски шампион на България от Игрите през 1964 година в Токио и през 1968 година в Мексико. Световен първенец през 1966 година в Толедо (Испания). Спортист на годината на България за 1964, 1967 и 1968 година. На 24 април 2014 година Боян Радев е избран за спортист на века в Спортен клуб Левски. Тържеството по награждаване е проведено в музея на спорта на стадион „Васил Левски“ и е част от програмата „100 години Левски“ по случай вековния юбилей на клуба.

Председателят на БОК поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев

Носител на наградата „Златна огърлица“ на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009), на специалния медал „Пиер дьо Кубертен“ на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги за олимпийското движение. Въведен в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009). Носител е на орден „Стара планина“ първа степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата „Златен век“ огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата „Спорт и изкуство“ на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (18 юни 2010 ), на почетния знак „Венец на победителя“ на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др. Почетен гражданин на София (2004).

Освен като легендарен състезател по борба - класически стил, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има наречена на неговото име зала „Дарение Боян Радев“. В експозицията са изложени над 170 експоната - икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

ПФК Левски изказва своите съболезнования на роднините и близките на големият Боян Радев! Поклон пред светлата му памет“, написаха от ПФК Левски на официалната се уебстраница.