Председателят на БОК поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев

НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
  • 18 дек 2025 | 09:37
  • 258
  • 0
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поднесе съболезнования за кончината на Боян Радев.

„Днес се разделяме с легендата на българската борба Боян Радев. Той е един от най-великите спортисти в олимпийската ни история, пример за поколения състезатели и треньори.

Боян Радев е двукратен олимпийски шампион по борба, член на Залата на славата на световната борба, носител на най-високото държавно отличие – орден „Стара планина“.

Неговият принос за развитието на спорта в България надхвърля титлите и медалите, а яркият му образ остава в паметта на поколения българи.

Поклон пред светлата му памет“, пише в съболезнователния адрес Лечева.

