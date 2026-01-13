Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Григор Саруханян за бокса без ръкавици, враждата с Марио Вергиев и новите му цели

Григор Саруханян за бокса без ръкавици, враждата с Марио Вергиев и новите му цели

  • 13 яну 2026 | 19:23
  • 720
  • 2

Професионалният боксьор Григор Саруханян бе първи гост в "Sportal Fight Club" за 2026-а.

Боецът с арменски корени сподели, че подготовката му за битка по правилата на бокса без ръкавици все още тече и дебюта му във веригата "Bare Knuckle Fighting Championship" все още стои на дневен ред. Припомняме, че възпитаникът на боксовата школа на "Славия" трябваше да оглави събитие на BKFC на 8-и ноември 2025-а, но галата и дебютът му бяха отложени.

Саруханян обаче е уверен, че ще се качи на ринга на BKFC и то именно на издание в България, а след това и в чужбина. Боксьорът коментира и заформилата се вражда между него и друг български спортист - Марио Вергиев. В студиото ни Саруханян още веднъж заяви условията си за боксова среща между него и боксьора на ЦСКА.

Вижте цялото интервю с Григор Саруханян, за да разберете неговата гледна точка на конфликта с Марио Вегиев, плановете му да организира боксови галавечери и бъдещето му като треньор:

