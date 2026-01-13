Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. SENSHI открива 2026 с елитен лагер

SENSHI открива 2026 с елитен лагер

  • 13 яну 2026 | 14:30
  • 186
  • 0
SENSHI открива 2026 с елитен лагер

Първият за 2026 г. международен тренировъчен лагер на SENSHI ще събере стотици бойци и утвърдени инструктори във Варна от 26 февруари до 1 март. Участниците в него ще имат възможност да се подготвят под ръководството на световни легенди в бойните изкуства като Семи Шилт, Ернесто Хуст, Николас Петас, Алберт Краус, Анди Зауер и Ян Сокуп. Програмата е насочена към усъвършенстване на техниката и надграждане на тактическите умения на младите таланти чрез опита на утвърдените имена на световната сцена.

Право на участие в лагера имат състезатели с медали от световни или европейски първенства, национални състезатели над 16 години, както и техните треньори. Организаторите поемат изцяло разходите за настаняване, храна, обучение и трансфери в рамките на Варна за всички одобрени кандидати.

Крайният срок за подаване на заявления е 6 февруари 2026 г., като регистрациите се извършват на имейл senshi.camp.bulgaria@gmail.com или чрез сайта kwusenshi.com.

Кулминация на международния форум ще бъде бойната галавечер SENSHI 30, която ще се състои на 28 февруари 2026 г. в Двореца на културата и спорта във Варна.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

  • 13 яну 2026 | 11:17
  • 992
  • 0
Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

  • 13 яну 2026 | 11:01
  • 562
  • 1
Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

  • 13 яну 2026 | 10:48
  • 487
  • 0
MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

MAX FIGHT обявиха готовност да организират Саруханян - Вергиев

  • 12 яну 2026 | 19:31
  • 1250
  • 0
Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

Хамзат Чимаев предизвика Алекс Перейра за двубой в Белия дом

  • 12 яну 2026 | 18:16
  • 1215
  • 0
Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

Образът на Мохамед Али ще бъде поставен на марка

  • 12 яну 2026 | 16:12
  • 1039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

  • 13 яну 2026 | 14:53
  • 17117
  • 19
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 20656
  • 117
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 12398
  • 17
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 10751
  • 16
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23640
  • 30
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 10772
  • 1