SENSHI открива 2026 с елитен лагер

Първият за 2026 г. международен тренировъчен лагер на SENSHI ще събере стотици бойци и утвърдени инструктори във Варна от 26 февруари до 1 март. Участниците в него ще имат възможност да се подготвят под ръководството на световни легенди в бойните изкуства като Семи Шилт, Ернесто Хуст, Николас Петас, Алберт Краус, Анди Зауер и Ян Сокуп. Програмата е насочена към усъвършенстване на техниката и надграждане на тактическите умения на младите таланти чрез опита на утвърдените имена на световната сцена.

Право на участие в лагера имат състезатели с медали от световни или европейски първенства, национални състезатели над 16 години, както и техните треньори. Организаторите поемат изцяло разходите за настаняване, храна, обучение и трансфери в рамките на Варна за всички одобрени кандидати.

Крайният срок за подаване на заявления е 6 февруари 2026 г., като регистрациите се извършват на имейл senshi.camp.bulgaria@gmail.com или чрез сайта kwusenshi.com.

Кулминация на международния форум ще бъде бойната галавечер SENSHI 30, която ще се състои на 28 февруари 2026 г. в Двореца на културата и спорта във Варна.