Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър Бен е съвсем близо до битка с Райън Гарсия?

Конър Бен е съвсем близо до битка с Райън Гарсия?

  • 13 яну 2026 | 19:06
  • 315
  • 0
Конър Бен е съвсем близо до битка с Райън Гарсия?

Конър Бен вярва, че е на „една ръка разстояние“ от световната титла на Световния боксов съвет (WBC) в полусредна категория и е готов да се изправи срещу победителя от двубоя между Марио Бариос и Райън Гарсия.

Бен беше потвърден като задължителен претендент за пояса на WBC, който в момента се държи от Бариос. Преди това шампионът ще защитава титлата си срещу Гарсия в Лас Вегас.

След победата си в реванша срещу Юбанк-младши в средна категория през ноември, Бен се върна в по-ниска категория, за да преследва дългосрочната си амбиция – да стане световен шампион.

„Слушайте, казвал съм, че ще бъда шампион на WBC – това винаги е била мечтата ми. Да съм толкова близо и да бъда определен като задължителен претендент за световната титла на WBC. Ще бъда край ринга и искам победителя“, заяви Бен пред Sky Sports. „Без съмнение това ще бъде Гарсия. Гарсия срещу Бен – това ми звучи добре.“

Междувременно друг британец – Далтън Смит – беше коронясан за нов световен шампион на WBC в суперлека категория след драматичен технически нокаут в петия рунд срещу Субриел Матиас в Бруклин миналия уикенд.

Бен с удоволствие би се борил за световна титла на американска земя, но смята, че би събрал и огромна публика във Великобритания, ако получи домакинско предимство.

„Има нещо страхотно в това, което направи Далтън Смит, така че с удоволствие бих го направил в Лас Вегас, но усещам, че мога да го донеса и тук, във Великобритания, за феновете. Още един стадионен мач звучи добре, нали? Надяваме се следващият да е Райън Гарсия. Очевидно двубоят с Бариос е на 21 февруари, а Конър е задължителен претендент. Ако Гарсия премине през този мач, тогава Конър ще търси среща с него", каза пред Sky Sports треньорът на Бен Тони Симс.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Григор Саруханян за бокса без ръкавици, враждата с Марио Вергиев и новите му цели

Григор Саруханян за бокса без ръкавици, враждата с Марио Вергиев и новите му цели

  • 13 яну 2026 | 19:23
  • 729
  • 2
Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

  • 13 яну 2026 | 14:42
  • 604
  • 0
SENSHI открива 2026 с елитен лагер

SENSHI открива 2026 с елитен лагер

  • 13 яну 2026 | 14:30
  • 404
  • 0
Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

  • 13 яну 2026 | 11:17
  • 1261
  • 0
Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

  • 13 яну 2026 | 11:01
  • 656
  • 1
Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

Раян Гарсия ще търси пътя обратно към победите през февруари

  • 13 яну 2026 | 10:48
  • 622
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 41783
  • 82
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 18621
  • 14
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 32867
  • 162
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2294
  • 1
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 43861
  • 54
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 20134
  • 7