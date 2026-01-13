Конър Бен е съвсем близо до битка с Райън Гарсия?

Конър Бен вярва, че е на „една ръка разстояние“ от световната титла на Световния боксов съвет (WBC) в полусредна категория и е готов да се изправи срещу победителя от двубоя между Марио Бариос и Райън Гарсия.

Бен беше потвърден като задължителен претендент за пояса на WBC, който в момента се държи от Бариос. Преди това шампионът ще защитава титлата си срещу Гарсия в Лас Вегас.

След победата си в реванша срещу Юбанк-младши в средна категория през ноември, Бен се върна в по-ниска категория, за да преследва дългосрочната си амбиция – да стане световен шампион.

„Слушайте, казвал съм, че ще бъда шампион на WBC – това винаги е била мечтата ми. Да съм толкова близо и да бъда определен като задължителен претендент за световната титла на WBC. Ще бъда край ринга и искам победителя“, заяви Бен пред Sky Sports. „Без съмнение това ще бъде Гарсия. Гарсия срещу Бен – това ми звучи добре.“

Междувременно друг британец – Далтън Смит – беше коронясан за нов световен шампион на WBC в суперлека категория след драматичен технически нокаут в петия рунд срещу Субриел Матиас в Бруклин миналия уикенд.

Бен с удоволствие би се борил за световна титла на американска земя, но смята, че би събрал и огромна публика във Великобритания, ако получи домакинско предимство.

„Има нещо страхотно в това, което направи Далтън Смит, така че с удоволствие бих го направил в Лас Вегас, но усещам, че мога да го донеса и тук, във Великобритания, за феновете. Още един стадионен мач звучи добре, нали? Надяваме се следващият да е Райън Гарсия. Очевидно двубоят с Бариос е на 21 февруари, а Конър е задължителен претендент. Ако Гарсия премине през този мач, тогава Конър ще търси среща с него", каза пред Sky Sports треньорът на Бен Тони Симс.