Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

  • 13 яну 2026 | 11:01
  • 379
  • 1
Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

Масово сбиване между фенове и спортисти избухна на първенството по свободна борба за младежи на Севернокавказкия федерален окръг в Грозни (Чечня, Руска федерация).

Причината за сблъсъка беше финалната среща в категория до 21 години между спортист от Осетия, Давид Ваниев, и представителя на Чечня - Турпал Алхоев. Ваниев спечели този мач, но веднага след дуела спортистите влязоха в словесен конфликт, който ескалира до бой. Феновете също се включиха в боя. Инцидентът ще бъде разгледан от организационния комитет на турнира, за да се определят дисциплинарни мерки.

