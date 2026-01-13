Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

Масово сбиване между фенове и спортисти избухна на първенството по свободна борба за младежи на Севернокавказкия федерален окръг в Грозни (Чечня, Руска федерация).

Причината за сблъсъка беше финалната среща в категория до 21 години между спортист от Осетия, Давид Ваниев, и представителя на Чечня - Турпал Алхоев. Ваниев спечели този мач, но веднага след дуела спортистите влязоха в словесен конфликт, който ескалира до бой. Феновете също се включиха в боя. Инцидентът ще бъде разгледан от организационния комитет на турнира, за да се определят дисциплинарни мерки.