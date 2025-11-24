Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата

От Левски публикуваха и отговора, който са изпратили до Sport Republic относно интереса на компанията за придобиването на акциите на клуба. От “сините” излъчват двама представители, които да започнат началните разговори. Това за Климент Йончев и адв. Стоимен Чакалов.

Ето отговорът на Левски

До: Sport Republic Holding Ltd.

На вниманието на г-н Драган Шолак и ръководството на компанията

Уважаеми г-н Драган Шолак, Уважаеми г-н Расмус Анкерсен, Уважаеми г-н Хенрик Крафт,

Благодарим Ви за писмото, постъпило официално в клуба на 14 ноември 2025 г., и за потвърдения интерес на Sport Republic към бъдещо придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“ АД.

Като президент на ПФК „Левски“ оценявам вниманието към нашия клуб, както и уважението, което изразявате към неговата история, привърженици и потенциал. Ръководството на „Левски“ носи отговорност както към акционерите, така и към милионите ни фенове, институции и партньори, поради което подхождаме особено внимателно към всеки разговор, свързан със собствеността и управлението на клуба.

С оглед на предишния финансов анализ, извършен от ваш екип преди три години, както и на факта, че ПФК „Левски“ ежегодно публикува своите финансови отчети и изпълнение на законовите си задължения, вярваме, че на този етап не се очакват съществени изненади в тази част. Поради това за нас е важно преговорният процес да започне с изравняване на позициите ни, като е редно клубът да получи много по-конкретна информация за вашите намерения като потенциален мажоритарен акционер и инвеститор. Веднага след това ще предоставим на вашия екип достъп за нов правен, финансов и данъчен анализ, като ще разчитаме резултатите от него да бъдат достъпни за преглед и от клуба.

Ако приемете този подход, предлагам следващата стъпка да бъде структуриране на преговорния процес чрез официални екипи от двете страни.

От страна на ПФК „Левски“ преговорният екип ще бъде в следния състав:

– Климент Йончев – упълномощен представител на ПФК „Левски“ и лице за контакт; – адв. Стоимен Чакалов – упълномощен представител на ПФК „Левски“.

Бихме оценили, ако от ваша страна също бъдат посочени официално упълномощени представители, които ще участват в преговорите.

Нашето предложение е първата работна среща да бъде присъствена в София и да бъде посветена на темите, описани в публичната ни позиция от преди месец.

Считам, че подобен подход ще позволи диалогът да бъде професионален, структуриран и максимално ясен, като същевременно гарантира защитата на идентичността, независимостта и дългосрочните интереси на ПФК „Левски“.

Моля, след като определите екипа от ваша страна, да съгласувате детайлите по следващите стъпки с посоченото от наша страна лице за контакт.

С уважение, Наско Сираков Президент и мажоритарен акционер на ПФК „Левски“