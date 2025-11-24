Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски

Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски

  • 24 ное 2025 | 13:35
  • 5050
  • 6

От Левски публикуваха официалното писмо от Sport Republic, с което се изявява желание за придобиване на "сините". Компанията изразява готовност за влизане в нови преговори и организиране на среща между екипите на двете страни, за да се договори старт на преговори.

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски
 Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата
Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата

Ето пълния текст на писмото:

До

Г-н Наско Сираков, мажоритарен собственик и президент на ПФК „Левски“

Г-н Даниел Боримиров, главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПФК „Левски“

Г-н Христо Йовов, член на Управителния съвет на ПФК „Левски“

Г-жа Галина Костова, член на Управителния съвет на ПФК „Левски“

Уважаеми г-н Сираков,

Уважаеми г-н Боримиров,

Уважаеми г-н Йовов,

Уважаема г-жо Костова,

В началото на месец август 2025 г. изпратихме официално писмо до г-н Сираков, в което изразихме нашата готовност и желание да се ангажираме с повторно проучване на възможността за придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“.

Не получихме официален отговор на нашето писмо за интерес, но през последните седмици наблюдавахме медийни публикации, показващи готовността на г-н Сираков да стартира дискусия със Sport Republic относно придобиването на контролния дял в клуба.

С настоящето писмо бихме искали официално да потвърдим отново нашето предложение и да обсъдим следващите стъпки.

Нашето предложение

Sport Republic оценява високо историята и наследството на ПФК „Левски“, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК „Левски“ постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА.

Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба.

Следващи стъпки

Предлагаме да организираме среща между екипите на ПФК „Левски“ и Sport Republic, за да обсъдим организирането и провеждането на правен, финансов и данъчен анализ. След приключването му ще можем да формализираме нашата оферта за придобиване и инвестиция в клуба.

За Sport Republic

Sport Republic е инвестиционна компания, ангажирана с изграждането на една от най-интегрираните и професионално управлявани мулти-клубни групи във футбола.

Нашето портфолио от мажоритарни дялове във футболни клубове включва:

Саутхемптън ФК (Англия)

Валансиен ФК (Франция)

Гьозтепе (Турция)

Мали Коура (Мали)

Всеки от клубовете се възползва от:

• Централизирано скаутство и анализи – собствени ресурси и софтуерни инструменти за откриване на таланти по света.

• Корпоративни наръчници с най-добри практики – оптимизация на ефективността, стандартни положения, развитие на младежите, финансово управление и други.

• Стратегическо управление и лидерство – активна роля в клубовете, прилагане на стратегии съвместно с Борда и силни оперативни лидери на място.

Като собственици на всеки клуб, ние сме ангажирани с укрепването на тяхната футболна философия, търговски възможности и развитие на младежите, като същевременно уважаваме богатото им наследство и силните обществени връзки, за да изградим успешни и устойчиви футболни клубове.

Бихме искали да Ви помолим за писмен отговор на това писмо за интерес.

Оценяваме високо Вашето внимание към този въпрос.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

  • 24 ное 2025 | 09:29
  • 5202
  • 8
Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

  • 24 ное 2025 | 09:14
  • 1207
  • 0
Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

  • 24 ное 2025 | 08:18
  • 2287
  • 3
Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

  • 24 ное 2025 | 08:14
  • 1423
  • 4
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4930
  • 19
ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

  • 23 ное 2025 | 20:18
  • 4965
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 20006
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 13550
  • 36
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 6133
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1889
  • 2
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 2071
  • 1
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 10927
  • 7