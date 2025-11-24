Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски

От Левски публикуваха официалното писмо от Sport Republic, с което се изявява желание за придобиване на "сините". Компанията изразява готовност за влизане в нови преговори и организиране на среща между екипите на двете страни, за да се договори старт на преговори.

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата

Ето пълния текст на писмото:

До

Г-н Наско Сираков, мажоритарен собственик и президент на ПФК „Левски“

Г-н Даниел Боримиров, главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПФК „Левски“

Г-н Христо Йовов, член на Управителния съвет на ПФК „Левски“

Г-жа Галина Костова, член на Управителния съвет на ПФК „Левски“

Уважаеми г-н Сираков,

Уважаеми г-н Боримиров,

Уважаеми г-н Йовов,

Уважаема г-жо Костова,

В началото на месец август 2025 г. изпратихме официално писмо до г-н Сираков, в което изразихме нашата готовност и желание да се ангажираме с повторно проучване на възможността за придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“.

Не получихме официален отговор на нашето писмо за интерес, но през последните седмици наблюдавахме медийни публикации, показващи готовността на г-н Сираков да стартира дискусия със Sport Republic относно придобиването на контролния дял в клуба.

С настоящето писмо бихме искали официално да потвърдим отново нашето предложение и да обсъдим следващите стъпки.

Нашето предложение

Sport Republic оценява високо историята и наследството на ПФК „Левски“, всеотдайната фенска база и потенциала на клуба да се превърне в още по-голяма доминираща сила в българския футбол. Вярваме, че нашият опит и ресурси могат да помогнат за отключването на този потенциал, позволявайки на ПФК „Левски“ постоянно да се бори и печели национални титли, като същевременно бъде редовен претендент в груповите фази на турнирите на УЕФА.

Предвид дискусиите ни от преди три години, бихме искали официално да заявим желанието си да разгледаме отново възможността за придобиване на контролен дял в ПФК „Левски“. Интегрирането на клуба в нашата мулти-клубна мрежа ще осигури незабавен достъп до нашия богат опит в индустрията, специализирани скаутски системи и най-добри оперативни практики, с цел по-нататъшно подобряване и развитие на клуба.

Следващи стъпки

Предлагаме да организираме среща между екипите на ПФК „Левски“ и Sport Republic, за да обсъдим организирането и провеждането на правен, финансов и данъчен анализ. След приключването му ще можем да формализираме нашата оферта за придобиване и инвестиция в клуба.

За Sport Republic

Sport Republic е инвестиционна компания, ангажирана с изграждането на една от най-интегрираните и професионално управлявани мулти-клубни групи във футбола.

Нашето портфолио от мажоритарни дялове във футболни клубове включва:

Саутхемптън ФК (Англия)

Валансиен ФК (Франция)

Гьозтепе (Турция)

Мали Коура (Мали)

Всеки от клубовете се възползва от:

• Централизирано скаутство и анализи – собствени ресурси и софтуерни инструменти за откриване на таланти по света.

• Корпоративни наръчници с най-добри практики – оптимизация на ефективността, стандартни положения, развитие на младежите, финансово управление и други.

• Стратегическо управление и лидерство – активна роля в клубовете, прилагане на стратегии съвместно с Борда и силни оперативни лидери на място.

Като собственици на всеки клуб, ние сме ангажирани с укрепването на тяхната футболна философия, търговски възможности и развитие на младежите, като същевременно уважаваме богатото им наследство и силните обществени връзки, за да изградим успешни и устойчиви футболни клубове.

Бихме искали да Ви помолим за писмен отговор на това писмо за интерес.

Оценяваме високо Вашето внимание към този въпрос.