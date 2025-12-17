Промоутър: Евентуална загуба от Джейк Пол би била „ужасно унизителна“ за Джошуа

Евентуална загуба на Антъни Джошуа от Джейк Пол би била „абсолютна катастрофа и ужасно унизителна“, предаде Асошиейтед прес, като цитира Еди Хърн, промоутър на британския боксьор.

В статия за Би Би Си Хърн определя като „лудост“ Джошуа – бивш двукратен световен шампион в тежка категория и олимпийски медалист – да се качи на ринга с Пол, ЮТубър, станал боксьор, който се изправя пред най-голямото си предизвикателство досега.

Джейк Пол обещава да шокира света в мача срещу Антъни Джошуа

Според Хърн обаче това е част от стратегията за възстановяване на кариерата на 36-годишния Джошуа, като същевременно му осигурява „една от най-високите заплати в кариерата му“ за осемрундовия мач в петък, който ще бъде излъчен по Нетфликс.

Според Хърн загуба за Джошуа е нещо, за което не може да се мисли.

Джошуа: Ще спася бокса от Джейк Пол

Боксовият шампион „ще се бие срещу съперник от световна класа през февруари и – ако всичко върви добре – след това ще се бие срещу Тайсън Фюри“, написа Хърн за потенциалната среща с друг бивш британски шампион в тежка категория. „Така че в това безумие има методика и приемането на този мач (срещу Пол) не засяга наследството на Ей Джей (инициалите на Антъни Джошуа на английски - бел. ред). Но загуба от Джейк или дори издържане до края би го засегнало. Това би било абсолютна катастрофа и ужасно унизително.“

Хърн признава, че от Джошуа „се очаква да прегази този човек“, но прогнозира, че ще му трябват два или три рунда, за да прецени Пол.

Той подчерта, че мачът няма да е по сценарий.

„Първо, ако беше така, щяхме да бъдем разследвани от ФБР“, написа той. „Това би било незаконно. Това е професионален турнир и санкциониран мач, на който хората залагат".

"И мислите ли, че бих позволил на Ей Джей да следа сценарий с Джейк? Сценарий, в който може да загубим или дори да го задържим и да изглеждаме зле? Няма начин. Няма да дадем на този човек предимство или възможност да каже: „Казах ти, че съм по-добър от Ей Джей“ или „Спечелих рундове“. Това би било катастрофално за Ей Джей и няма да рискуваме.“

Мачът ще се проведе в Маями.

