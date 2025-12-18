Популярни
НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
  • 18 дек 2025 | 09:03
  • 260
  • 1
Наредиха програмата на Аксаково

На 12 януари следващата година, едноименния тим на Аксаково започва подготовката си за пролетния полусезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му ще се играят приятелки срещи. Между тях ще се проведе и отложения домакински двубой от 15 кръг на първенството срещу Рилци (Добрич).

Програмата за мачовете:

17 януари: Фратрия II (Варна) – Аксаково

24 януари: АксаковоБотев (Нови пазар)

31 януари: Спартак II (Варна) – Аксаково

Североизточна Трета лига – XV кръг – 7 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

АксаковоРилци (Добрич)

14 февруари: АксаковоОлимпик (Варна)

