Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Мездра)
  3. Офанзивен футболист и бек търсят в Локо (Мездра)

Офанзивен футболист и бек търсят в Локо (Мездра)

  • 12 яну 2026 | 17:58
  • 368
  • 0

Атакуващ състезател и краен бранител е приоритета в селекцията на Локомотив (Мездра). Днес „железничарите“ дадоха старт на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Първото занимание се включи и пристигналия на проби 19-годишен нападател Стефан Борисов, който е юноша на Локомотив (София), а за последно е играл в третодивизионния Пирин (Гоце Делчев). Очаква се в близките дни към тима да се присъедини опитният офанзивен халф Браиан Асенов. Пълноценни тренировки започна и 19-годишният бразилец с италиански паспорт Матеус Силва Колазос, който повече от три месеца лекуваше тежка контузия.

Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)
Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)

От досегашния състав отсъстваха левият халф-бек Пламен Петров, който е на проби в дублиращия отбор на ЦСКА (София) и нападателят Иван Кирилов, заявил желание да премине в Партизан (Червен бряг).

Снимка: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

  • 12 яну 2026 | 13:46
  • 594
  • 3
Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

  • 12 яну 2026 | 13:40
  • 2062
  • 6
Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

  • 12 яну 2026 | 13:25
  • 1104
  • 3
Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 7494
  • 13
Дунав с трето ново попълнение

Дунав с трето ново попълнение

  • 12 яну 2026 | 13:15
  • 2738
  • 1
Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

  • 12 яну 2026 | 12:50
  • 1286
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 12403
  • 41
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 14097
  • 11
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 35626
  • 147
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 16343
  • 14
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 8843
  • 23
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 9293
  • 16