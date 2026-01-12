Офанзивен футболист и бек търсят в Локо (Мездра)

Атакуващ състезател и краен бранител е приоритета в селекцията на Локомотив (Мездра). Днес „железничарите“ дадоха старт на подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Първото занимание се включи и пристигналия на проби 19-годишен нападател Стефан Борисов, който е юноша на Локомотив (София), а за последно е играл в третодивизионния Пирин (Гоце Делчев). Очаква се в близките дни към тима да се присъедини опитният офанзивен халф Браиан Асенов. Пълноценни тренировки започна и 19-годишният бразилец с италиански паспорт Матеус Силва Колазос, който повече от три месеца лекуваше тежка контузия.

От досегашния състав отсъстваха левият халф-бек Пламен Петров, който е на проби в дублиращия отбор на ЦСКА (София) и нападателят Иван Кирилов, заявил желание да премине в Партизан (Червен бряг).

Снимка: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук