Драматични развръзки за Купата на краля, Атлетико Мадрид се промъкна напред

Днешните мачове от 1/16-финалите за Купата на краля предложиха доста драматични развръзки. В нито един от тях не видяхме лесни победи, а два дори бяха решени след дузпи.

Атлетико Мадрид се затрудни повече от очакваното в гостуването си на Атлетико Балеарес, но се наложи с 3:2. Антоан Гризман се разписа на два пъти в 16-ата и 72-рата минута, а третото попадение за "дюшекчиите" бе дело на Джакомо Разпадори. За домакините точни бяха Жерард Боне в 28-ата минута и Мамаду Кейта в 90-ата минута от дузпа. Освен това обаче те пропуснаха и още една дузпа чрез Хауме Товар в 80-ата минута.

По-рано през деня Културал Леонеса поднесе първата сензация, отстранявайки Леванте с 1:0, а след това и Сантандер с Пламен Андреев елиминира Виляреал след успех с 2:1.

В другите два мача се наложи победителят да бъде определен след продължения и дузпи. Осасуна отстрани Уеска с 4:2 след продължения, а Албасете поднесе поредната изненада, елиминирайки Селта след изпълнение на дузпи.