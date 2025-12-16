Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау: Загубата на Дан Бърн е голям удар за нас

Еди Хау: Загубата на Дан Бърн е голям удар за нас

  • 16 дек 2025 | 18:11
  • 410
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау разкри във вторник, че английският защитник Дан Бърн ще бъде аут за следващите от четири до шест седмици. Загубата в дербито Уиър-Тайн в неделя беше допълнително влошена за Хау, когато Бърн беше откаран в болница след тежък сблъсък със защитника на Съндърланд Норди Мукиеле. Бърн получи медицинска помощ на терена, преди да се опита да продължи да играе, но в крайна сметка беше изведен от игра в 42-ата минута, за да бъде заменен от Фабиан Шер. Вниманието на Нюкасъл сега се насочва към четвъртфиналния сблъсък за Купата на лигата срещу Фулъм в сряда и, говорейки преди този мач, Хау призна, че контузията на Бърн е „голям удар“ за клуба.

Дербито на Североизточна Англия бе решено от красив автогол на Волтемаде
Дербито на Североизточна Англия бе решено от красив автогол на Волтемаде

„Беше някак си под радара по отношение на преразглеждането на мача, важността на Дан и загубата му и просто заради всичко, което той носи на отбора. Това беше голям удар за нас. Мисля, че той е отличен през последните седмици. Проблемът е с ребра, както и с белите дробове. Пожелаваме му успех, вероятно ще отнеме около четири до шест седмици“, каза Хау на пресконференция. Травмата на Бърн допълнително засилва опасенията на Хау в защита, като Кийрън Трипиър и Емил Крафт все още отсъстват, а мениджърът на Нюкасъл признава, че защитата им изглежда „уязвима“.

Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици
Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици
