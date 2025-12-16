Еди Хау: Загубата на Дан Бърн е голям удар за нас

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау разкри във вторник, че английският защитник Дан Бърн ще бъде аут за следващите от четири до шест седмици. Загубата в дербито Уиър-Тайн в неделя беше допълнително влошена за Хау, когато Бърн беше откаран в болница след тежък сблъсък със защитника на Съндърланд Норди Мукиеле. Бърн получи медицинска помощ на терена, преди да се опита да продължи да играе, но в крайна сметка беше изведен от игра в 42-ата минута, за да бъде заменен от Фабиан Шер. Вниманието на Нюкасъл сега се насочва към четвъртфиналния сблъсък за Купата на лигата срещу Фулъм в сряда и, говорейки преди този мач, Хау призна, че контузията на Бърн е „голям удар“ за клуба.

Дербито на Североизточна Англия бе решено от красив автогол на Волтемаде

„Беше някак си под радара по отношение на преразглеждането на мача, важността на Дан и загубата му и просто заради всичко, което той носи на отбора. Това беше голям удар за нас. Мисля, че той е отличен през последните седмици. Проблемът е с ребра, както и с белите дробове. Пожелаваме му успех, вероятно ще отнеме около четири до шест седмици“, каза Хау на пресконференция. Травмата на Бърн допълнително засилва опасенията на Хау в защита, като Кийрън Трипиър и Емил Крафт все още отсъстват, а мениджърът на Нюкасъл признава, че защитата им изглежда „уязвима“.

Нюкасъл загуби английски национал за следващите няколко седмици