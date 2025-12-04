Пламен Андреев помогна на Сантандер да продължи напред за Купата на краля

Пламен Андреев получи шанс за изява за своя Расинг Сантандер в мача срещу Понферадина от 1/32-финалите за Купата на краля. Българският страж пази 120 минути, колкото бяха необходими на гостите, за да изтръгнат драматична победа с 2:1. Бившият левскар се справи прилично и имаше добри намеси под рамката, като така помогна на отбора си да се класира за следващата фаза.

Сантандер пръв откри резултата в 53-тата минута. Хуан Карлос Арана се разписа с удар извън наказателното поле в долния ляв ъгъл на вратата.

В 69-ата минута обаче домакините възстановиха равенството. Борха Васкес намери Пау Ферер в близост до вратата, а той не сгреши за 1:1.

Този резултат се запази до края на 90-те минути и се стигна до продължения. Те започнаха лошо за Поферадина, тъй като Абдулай Кейта получи втори жълт и червен картон, оставяйки отбора си в намален състав в критичен момент от мача.

Расинг се възползва от численото си предимство и успя да стигне до победата минута преди края на мача с гол на Ариц Алдасоро в 119-ата минута. Андреев пък получи жълт картон веднага след гола.

Така Расинг Сантандер продължава участието си в турнира и вече чака следващия си съперник, а това е добра новина и за българския страж, който, по всичко личи, че ще получава повече шансове за изява именно за Купата.