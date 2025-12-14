Популярни
Аспарух Аспарухов с 12 точки, Шлепск с втора победа в Полша

  • 14 дек 2025 | 16:02
  • 476
  • 0
Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха второ победа в полската Plus Liga.

Сувалки победи у дома ИнПост (Хелм) с 3:0 (25:23, 25:18, 25:18) в мач от 11-ия кръг.

Аспарух Аспарухов игра цял мач за домакините и стана втори по резултатност с 12 точки (2 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака, 6% перфектно и 39% позитивно посрещане - +8).

Бартош Филипяк бе най-резултатен за Шлепск с 15 точки (1 блок, 56% ефективност в атака - +11).

Бразилецът Енрике Онорато добави 10 точки (3 аса, 1 блок).

Рамигиуш Капица реализира 13 точки (4 аса) за Хелм.

Тази втора победа на Аспарух Аспарухов и Сувалки изкачи тима на 11-о място във временното класиране с 8 точки (2 победи, 9 загуби).

