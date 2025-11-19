Нефтохимик 2010 елиминира Шеноа (Женева) и е на 1/16-финал в Чалъндж къп

Нефтохимик 2010 се класира за 1/16-финалите турнира по волейбол за мъже Чалъндж къп. Бургазлии победиха с 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:22) у дома Шеноа (Женева) в двубой-реванш, а първата среща между двата отбора завърши с успех 3:0 за Нефтохимик 2010.

Гостите изненадващо поведоха в резултата след изиграването на първата част, когато имаха превъзходство. Воденият от треньора Франческо Кадеду състав успя да обърне изцяло развоя на събитията в зала "Бойчо Брънзов" и да спечели втория мач от елиминациите.

Отборът от Бургас беше най-категоричен в играта си през втората част, когато пречупи съпротивата на Шеноа за крайното 25:11. В оставащите разигравания от двубоя Нефтохимик 2010 затвърди преимуществото си.

Най-резултатен за домакините стана Ади Османович с 19 точки. Съотборникът му Калоян Балабанов добави още 12 пункта.

За тима от Женева с 11 точки завърши Йозеп Коорик.

В следващия кръг на третия по сила евротурнир бургазлии се изправят срещу израелския Макаби Тел Авив, който елиминира испанския Памеса Теруел.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ШЕНОА, ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:22)

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 3, Ади Османович 19, Калоян Балабанов 12, Рикардо Жуниеор 8, Мартин Кръстев 6, Стефан Чавдаров 6 - Симеон Добрев-либеро (Димитър Василев 4, Стоян Димитров 4, Любослав Телкийски, Виктор Томов 1, Венцислав Рагин 5, Ясен Петров-либеро, Мартин Пентов 1)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ

ШЕНОА: Дамиен Жено 4, Джеймс Райън Норис 10, Йоосеп Курик 11, Йован Джокич 9, Клеман Диверхи 7, Стефан Ковачевич 5 - Денис Хосе Виялобес-либеро (Антонио Дос Сантос 4, Ноан Гранджан, Ервин Озгюр 1, Надир Доуиб 1, Луан Абази)

Старши треньор: КАРЛОС ЛУИЗ КАРЕНьО СЕХУДО.