Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция

Локомотив (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка по време на паузата в първенството. “Смърфовете” се събира на 7 януари, а на 18-ти заминава на лагер в Турция. Там пловдивчани ще са до 1 февруари.

Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

Ето какво пишат от Локомотив:

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще поднови тренировки на 7-ми януари. На тази дата ще се проведе първото занимание за новата 2026-та година.

Тимът ще се готви първо в Пловдив, а от 18-ти януари до 1-ви февруари ще бъде на лагер в Белек, Турция.

Битките в Първа лига се подновяват в периода 06.02-09.02.