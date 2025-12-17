Популярни
Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 11:43
  • 850
  • 0

Младежкият национал Петър Андреев напуска Локомотив (Пловдив). 21-годишният нападател разкри в социалните мрежи, че пътищата му със “смърфовете” се разделят. През настоящия сезон Андреев е взел участие в десет срещи на пловдивчани, но в нито една не е бил титуляр. Има и едно попадение - срещу Славия за победата с 2:1.

Ето какво написа Андреев:

"Отварям нова страница в моя живот, но го правя с много тъга в сърцето си. Тъжно ми е, че се сбогувам именно с Локомотив Пловдив – отборът, който беше част от мен и от моето израстване.

Това е клубът, в който бях юноша, клубът, който ме изгради като човек, като футболист и като характер. Тук научих какво означава отговорност, борба и любов към емблемата.

Благодаря на всички, които ме подкрепяха през годините, и благодаря и на тези, които бяха срещу мен – защото именно това ме направи по-силен.

Тук идва моментът да благодаря и на моето семейство – на баща ми, майка ми и сестра ми, че винаги бяха до мен, вярваха в мен и ме подкрепяха безусловно. Без вас този път нямаше да бъде възможен.￼￼￼￼￼￼￼

Локомотив винаги ще остане в сърцето ми.

Благодаря на феновете – вашата подкрепа значеше всичко за мен.

Пожелавам на всички весели празници, здраве и много любов. Бъдете здрави и се обичайте.

￼￼￼￼￼￼Локомотив Пловдив завинаги ще остане в сърцето ми.

Благодаря ви отново за всичко."

