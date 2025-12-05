Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пирин с бърза победа срещу Славия

Пирин с бърза победа срещу Славия

  • 5 дек 2025 | 19:24
  • 271
  • 0

Отборът на Пирин (Разлог) записа 4-а победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев би бързо у дома Славия с 3:0 (25:23, 25:16, 25:12) в мач от 8-ия кръг на първенство, точно за един час игра пред около 250 зрители в зала "Септември".

Така разложани са с 4 победи, 4 загуби и 12 точки във временното класиране, като най-вероятно ще бъдат на 6-о място. Славия пък се смъкна на последната 11-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 6 загуби и 2 точки в актива си.

В следващия 9-и кръг Пирин ще почива, докато "белите" са домакини на Дея спорт (Бургас). Срещата е в събота (13 декември) от 17,00 часа.

Над всички за Пирин за пореден път бе Мариян Наков със страхотните 22 точки (1 ас и 68% ефективност в атака - +16) за победата.

За тима на Славия Борис Китов и Георги Костадинов завършиха с едва 7 и 6 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Черно море с първа победа за сезона

Черно море с първа победа за сезона

  • 5 дек 2025 | 19:39
  • 208
  • 0
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 1917
  • 1
Левски ще приеме Фридрихсхафен за Купата на CEV в сряда

Левски ще приеме Фридрихсхафен за Купата на CEV в сряда

  • 5 дек 2025 | 18:40
  • 568
  • 0
ЦСКА с чиста победа в Пловдив

ЦСКА с чиста победа в Пловдив

  • 5 дек 2025 | 18:14
  • 688
  • 1
4 момчета от Левски на лагер с националния до 18 години преди евроквалификацията 

4 момчета от Левски на лагер с националния до 18 години преди евроквалификацията 

  • 5 дек 2025 | 17:17
  • 400
  • 0
9 сини момичета до 18 години на лагер преди квалификацията за европейско

9 сини момичета до 18 години на лагер преди квалификацията за европейско

  • 5 дек 2025 | 16:15
  • 364
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 5042
  • 13
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 29285
  • 89
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 1917
  • 1
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 9078
  • 10
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 17509
  • 13
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 11103
  • 10