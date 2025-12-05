Пирин с бърза победа срещу Славия

Отборът на Пирин (Разлог) записа 4-а победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев би бързо у дома Славия с 3:0 (25:23, 25:16, 25:12) в мач от 8-ия кръг на първенство, точно за един час игра пред около 250 зрители в зала "Септември".

Така разложани са с 4 победи, 4 загуби и 12 точки във временното класиране, като най-вероятно ще бъдат на 6-о място. Славия пък се смъкна на последната 11-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 6 загуби и 2 точки в актива си.

В следващия 9-и кръг Пирин ще почива, докато "белите" са домакини на Дея спорт (Бургас). Срещата е в събота (13 декември) от 17,00 часа.

Над всички за Пирин за пореден път бе Мариян Наков със страхотните 22 точки (1 ас и 68% ефективност в атака - +16) за победата.

За тима на Славия Борис Китов и Георги Костадинов завършиха с едва 7 и 6 точки.