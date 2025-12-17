Вечно дерби Левски - ЦСКА в 10-ия кръг на efbet Супер Волей

След наситения с емоции девети кръг, вниманието в мъжкия волейболен елит се насочва към срещите от десетия кръг, които ще се изиграят на 17 и 18 декември. Програмата предлага интересни сблъсъци, включително класическо дерби и важни мачове за подреждането в класирането.

17 декември 2025 г.,

18:00 ч. Пирин – Черно море (зала “Септември”)

Пирин посреща Черно море в двубой с ключово значение за увереността и на двата отбора. Домакините ще разчитат на подкрепата на публиката, докато варненци ще търсят по-стабилно представяне и по-добра ефективност в решаващите моменти.

17 декември 2025 г.,

18:30 ч. Нефтохимик 2010 – Дунав (зала „Бойчо Брънзов“)

Нефтохимик 2010 излиза за задължителен успех пред своя публика след разочарованието в предишния кръг. Дунав от своя страна ще се опита да бъде конкурентен с агресивен сервис и търпелива игра в защита.

17 декември 2025 г.,

19:00 ч. Левски – ЦСКА (зала „Левски София“)

Гвоздеят на кръга. Вечното дерби между Левски и ЦСКА противопоставя два отбора с високи амбиции и добро текущо състояние. Очаква се сблъсък с високо темпо, силна игра на сервис и блокада и минимални разлики в резултата.

18 декември 2025 г.,

18:00 ч. Монтана Волей – Славия (зала „Младост“)

Монтана ще търси бърза реакция след загубата си в предишния кръг, докато Славия ще се стреми да повиши ефективността си в атака и да си тръгне с ценни точки от трудно гостуване.

18 декември 2025 г.,

19:00 ч. Берое 2016 – Локомотив Авиа (зала „Иван Вазов“)

Берое 2016 приема Локомотив Авиа с повишено самочувствие след изненадващата си победа в миналия кръг. Пловдивчани обаче показват стабилност и баланс в играта си и ще се стремят да затвърдят добрата си форма.

Десетият кръг се очертава като ключов момент в хода на шампионата, в който всяка среща може да окаже влияние върху битката както за челните позиции, така и за местата в средата на таблицата.