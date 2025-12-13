Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денислав Бърдаров с 11 точки, ИББ не спря Фенербахче

Денислав Бърдаров с 11 точки, ИББ не спря Фенербахче

  • 13 дек 2025 | 15:58
  • 165
  • 0
Денислав Бърдаров с 11 точки, ИББ не спря Фенербахче

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшехир Беледийеспор не можа да се противопостави на гранда Фенербахче в турската Ефелер Лига.

В мач от 10-ия кръг ИББ загуби от Фенербахче с 0:3 (21:25, 18:25, 26:28) пред едва 163 зрители в зала “Бурхан Фелек” в Истанбул.

Денислав Бърдаров игра цял мач за ИББ и се отличи с 11 точки (1 ас, 2 блока, 50% ефективност в атака, 21% перфектно и 71% позитивно посрещане - +5).

Най-резултатен за ИББ стана Али Фазлъ с 15 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака - +10).

Наставникът на Фенербахче Слободан Ковач даде почивка на голямата си звезда Ървин Нгапет.

Адис Лагумджия стана най-резултатен с 15 точки (4 аса, 2 блока, 35% ефективност в атака - +12).

Йийт Гюлмезоолу добави още 12 точки (3 блока).

Така Фенербахче записа 6-и успех от началото на сезона и с актив от 20 точки (6 победи, 4 загуби) е четвърти.

ИББ допусна 6-а загуба и с актив от 14 точки (4 победи, 6 загуби) е на 8-о място.

Денислав Бърдаров вече има в актива си 170 точки и е на 10-о място в класацията за реализатори в турската Ефелер Лига.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Капитанът на България Алекс Грозданов остава в шампиона на Полша Богданка (Люблин)

Капитанът на България Алекс Грозданов остава в шампиона на Полша Богданка (Люблин)

  • 12 дек 2025 | 18:45
  • 13394
  • 1
Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

  • 12 дек 2025 | 15:26
  • 1570
  • 0
Силна подкрепа за женския волейбол: efbet вече е генерален партньор на Купа България

Силна подкрепа за женския волейбол: efbet вече е генерален партньор на Купа България

  • 11 дек 2025 | 17:50
  • 1127
  • 3
Вeнислав Антов с 16 точки, Туркоа отстъпи на Маасейк за Купата на CEV

Вeнислав Антов с 16 точки, Туркоа отстъпи на Маасейк за Купата на CEV

  • 11 дек 2025 | 10:29
  • 1055
  • 0
Светослав Гоцев пред Sportal.bg:: Ще трябва време докато се възстановя

Светослав Гоцев пред Sportal.bg:: Ще трябва време докато се възстановя

  • 10 дек 2025 | 22:44
  • 1547
  • 5
Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

  • 10 дек 2025 | 22:36
  • 1934
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:2 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:2 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 15:42
  • 11885
  • 15
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 29971
  • 110
Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

Съставите на Ливърпул и Брайтън, Салах е на пейката

  • 13 дек 2025 | 16:00
  • 1630
  • 1
Челси - Евертън, Мареска с четири промени

Челси - Евертън, Мареска с четири промени

  • 13 дек 2025 | 16:17
  • 498
  • 0
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 12702
  • 47
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 7672
  • 27