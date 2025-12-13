Денислав Бърдаров с 11 точки, ИББ не спря Фенербахче

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшехир Беледийеспор не можа да се противопостави на гранда Фенербахче в турската Ефелер Лига.

В мач от 10-ия кръг ИББ загуби от Фенербахче с 0:3 (21:25, 18:25, 26:28) пред едва 163 зрители в зала “Бурхан Фелек” в Истанбул.

Денислав Бърдаров игра цял мач за ИББ и се отличи с 11 точки (1 ас, 2 блока, 50% ефективност в атака, 21% перфектно и 71% позитивно посрещане - +5).

Най-резултатен за ИББ стана Али Фазлъ с 15 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака - +10).

Наставникът на Фенербахче Слободан Ковач даде почивка на голямата си звезда Ървин Нгапет.

Адис Лагумджия стана най-резултатен с 15 точки (4 аса, 2 блока, 35% ефективност в атака - +12).

Йийт Гюлмезоолу добави още 12 точки (3 блока).

Така Фенербахче записа 6-и успех от началото на сезона и с актив от 20 точки (6 победи, 4 загуби) е четвърти.

ИББ допусна 6-а загуба и с актив от 14 точки (4 победи, 6 загуби) е на 8-о място.

Денислав Бърдаров вече има в актива си 170 точки и е на 10-о място в класацията за реализатори в турската Ефелер Лига.