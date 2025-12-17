Националки: Отборът има много перспективи за бъдещето

Националките Деница Манолова и Ивана Бонева изразиха увереност, че държавният тим на България по баскетбол за жени има много перспективи за бъдещето. Манолова и Бонева присъстваха на награждаването на състава за номер 1 за месец ноември в традиционната класация на спортните редакции, а селекционерът на отбора Таня Гатева беше избрана за номер 1 сред треньорите за същия месец.

„Аз съм много радостна от отличията, които получихме и като отбора, и нашата треньорка Таня Гатева, защото това е отражение на нашата работа и на треньорския екип. Мисля, че това е само началото на отличията, които ще получава този отбор, защото има много перспективи за бъдеще“, каза Деница Манолова и добави:

„Дано това, че мачовете в женското първенство са равностойни да породи интерес в хората и да се развива баскетболът. Мисля, че Адриатическата лига ни носи голям опит и ни помага да се развиваме.“

„Изключително радостна съм, че на 20-годишна възраст мога да бъда част от женския национален отбор и то точно в този женски национален тим. Сигурна съм, че с начина на работа, които сме изградили с треньорите, ще постигнем абсолютно всичко, което сме си поставили като цел“, заяви Ивана Бонева.

„Не е много приятно, че сме само три отбора в първенството, но това не зависи от нас и ние продължаваме да се трудим. Нашият тим за първа година участва в Адриатическата лига и се сблъскваме с много класни отбори. Трудно ни е, но мисля, че се справяме добре и ще имаме успехи занапред“, добави още Бонева, която подобно на Манолова, е състезателка на българския Рилски спортист.