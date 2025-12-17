Таня Гатева: Всяка добра дума и всеки един приз помагат по пътя, по който искаме да вървим

Селекционерът на националния тим на България по баскетбол за жени Таня Гатева увери, че работата продължава, въпреки че следващите квалификационни срещи за Евробаскет 2027 предстоят през март догодина. За доброто представяне и победите в първите три мача Гатева получи отличието за треньор номер 1 на месец ноември в традиционната анкета на спортните редакции, а тимът беше отличен за номер 1 при отборите също за месец ноември.

„Искам да изкажа искрени благодарности на всички журналисти, които са гласували за нас и искам да добавя, че всяка една добра дума и всеки един приз помагат по пътя, по който искаме да вървим, а именно - класиране на Европейско първенство. Още веднъж благодарности от името на целия треньорски щаб и всички състезателки в отбора“, коментира Таня Гатева.

„Ние продължаваме да работим всеки ден. Почти през ден се чуваме с момичетата, поддържаме контакт. Проведохме много полезен лагер в Русе, планираме и друг лагер през лятото, така че времето ще го имаме, а оправдания нямаме. Следваме си целите“, заяви Гатева и продължи:

„Целта в миналите квалификации беше да започнем да побеждаваме и победихме два пъти Унгария. В тази квалификация първата цел беше да победим в първите три мача и го направихме. Следващата стъпка е да постигнем успех и в квалификационния прозорец, който предстои март месец. Абсолютно реалистично можем да направим това. Следва жребий, в който ние вече трябва да сме подготвени да победим и наистина много силни отбори.“

„Трябва да работим правилно с младите състезателки, да имаме страшно много търпение, да имаме треньори, които искат да го направят. Трябва да се опитаме да създадем още един-два отбора в женската част и да стане по-оспорвано първенството, което е свързано и с много други неща. Ние се опитваме и работим по този процес. Но най-вече трябва да сме търпеливи и всеки ден да изграждаме състезателките да обичат тази игра. И работата извън залата е много важна, защото развитието е процес, а не моментно състояние“, допълни Гатева.

Помощник-треньорът Мануел Марков каза: „Бих искал от името на целия отбор и на нашия екип да благодаря на Българската федерация по баскетбол в лицето на Георги Глушков, че от началото на нашата работа повярва в нас и високите ни амбиции, като ни даде пълен картбланш да работим. Успяхме да направим един доста добър екип, който да се грижи целогодишно за момичетата, не само по време на квалификационните прозорци. Повярваха, че отново може да се говори за българския женски баскетбол и това, че може да жъне успехи, както е било в миналото.“

„Ние като федерация ще се опитваме да осигуряваме най-добрите условия за момичета. Ние го правим и сега, но ще продължим да го правим и занапред, за да може да постигнем целта, която сме си поставили“, заяви мениджърът на женския национален тим на България по баскетбол Тодор Колев.