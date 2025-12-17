Глушков: Идеята е да имаме шест равностойни тима при жените, които да бъдат и основата на националния отбор

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Гушков заяви, че добрите знаци при представянето на националния тим за жени са били забелязани, след като заради победите в първите срещи от европейските квалификации отборът беше награден за номер 1 за месец ноември в традиционната анкета на спортните редакции, а селекционерът Таня Гатева стана номер 1 сред наставниците.

„Добрите знаци започнаха още при срещите, които имахме. Добрите знаци, виждам сега, че са забелязани от хората, които са гласували за нашия отбор. Искам да ви кажа, че те се трудят много. Всички заедно искаме да постигнем повече и по-сериозни успехи във времето. Ще бъда благодарен на всички вас, ако им дадем още малко време да покажат най-доброто от себе си. Смятам, че то предстои, а в следващите срещи се надявам отборът да расте. Не само като резултати, а и като отборен дух. Да се научат да побеждават, да не се отказват първо в техните сърца и глави, и съм сигурен, че след това на игрището ще бъде доста по-лесно да играят срещу силни противници и да имат куража да ги побеждават“, каза Глушков и добави:

„Радвам се също, че за първи път женският национален тим получава такава награда, което е изключително добър знак за това, което те вече са постигнали и това, което искаме да постигнем.

„За успеха е необходим всеки един човек. Всички трябва да имат амбиция, желание и вярата, че могат да го постигнат заедно. Това е от нещата, които характеризират силните отбори. Заедно с треньорите, аз съм сигурен, че имат тази вяра и желание. И пак да повторя, че това трябва да им влезе във всекидневното мислене - как да станат по-добри. А то ще стане“, продължи президентът на Българската федерация по баскетбол.

„Нашите състезателки показаха развитие. Иска ми се и други български големи градове, където е имало и още има баскетбол, да поемат тази отговорност да създадат още две-три такива школи, които да направят така, че българските състезателки да могат да се развиват в една конкурентна среда, а не всички да искат да играят в чужди отбори. Моето желание е да имаме поне шест отбора в първенството в следващите две години, за да направим след тези успешни стъпки с националния отбор и следващите важни стъпки. Важни са много. Няма да споменавам, че и други държави, съседни на нас, имат общо първенство и създават условия за развитие на младите им състезателки. Идеята е да имаме шест равностойни тима при жените, които да бъдат и основата на националния отбор, както при подрастващите до 20 години, така и при жените“, завърши Георги Глушков.