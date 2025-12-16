Какво предстои в следващия кръг от елита на българския баскетбол

Кръг №12 от Sesame Национална баскетболна лига започва на 19 декември (петък) и завършва на 21 декември (неделя). А ето и кои са сблъсъците, които ще се изиграят през тази седмица:

В първия мач, на 19 декември (петък) Берое Стара Загора приема Ботев Враца в зала "Общинска" от 19:30 часа.

В събота, от 18:00 часа Рилски спортист гостува на Миньор 2015 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

На същия ден, от 19:00 часа във Варна, един срещу друг се изправят отборите на Черно море Тича и Локомотив Пловдив в зала "Христо Борисов".

От 19:15 часа пък Академик Бултекс 99 е домакин на Балкан в зала "Сила" в Пловдив.

В неделя, 21 декември двубоят между Левски и Спартак Плевен в зала "Триадица" от 13:00 часа слага край на този кръг.