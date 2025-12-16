Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Какво предстои в следващия кръг от елита на българския баскетбол

Какво предстои в следващия кръг от елита на българския баскетбол

  • 16 дек 2025 | 17:39
  • 415
  • 0
Какво предстои в следващия кръг от елита на българския баскетбол

Кръг №12 от Sesame Национална баскетболна лига започва на 19 декември (петък) и завършва на 21 декември (неделя). А ето и кои са сблъсъците, които ще се изиграят през тази седмица:

В първия мач, на 19 декември (петък) Берое Стара Загора приема Ботев Враца в зала "Общинска" от 19:30 часа.

В събота, от 18:00 часа Рилски спортист гостува на Миньор 2015 в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

На същия ден, от 19:00 часа във Варна, един срещу друг се изправят отборите на Черно море Тича и Локомотив Пловдив в зала "Христо Борисов".

От 19:15 часа пък Академик Бултекс 99 е домакин на Балкан в зала "Сила" в Пловдив.

В неделя, 21 декември двубоят между Левски и Спартак Плевен в зала "Триадица" от 13:00 часа слага край на този кръг.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Спърс обмислят звездата Уембаняма да влезе от пейката във финала на Купата на НБА

Спърс обмислят звездата Уембаняма да влезе от пейката във финала на Купата на НБА

  • 16 дек 2025 | 13:53
  • 599
  • 0
Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 1816
  • 0
Финалният етап от Купата на НБА може да бъде преместен от Лас Вегас

Финалният етап от Купата на НБА може да бъде преместен от Лас Вегас

  • 16 дек 2025 | 13:08
  • 573
  • 0
Мемфис нанесе нова тежка загуба на Клипърс

Мемфис нанесе нова тежка загуба на Клипърс

  • 16 дек 2025 | 11:50
  • 477
  • 0
Брандън Инграм поведе Торонто към успех над Маями

Брандън Инграм поведе Торонто към успех над Маями

  • 16 дек 2025 | 11:45
  • 381
  • 0
Детройт затвърди лидерството си на Изток след успех над Селтикс

Детройт затвърди лидерството си на Изток след успех над Селтикс

  • 16 дек 2025 | 11:36
  • 410
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 13139
  • 40
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 8261
  • 7
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 3404
  • 16
ФИФА раздава наградите за най-добрите футболисти на годината

ФИФА раздава наградите за най-добрите футболисти на годината

  • 16 дек 2025 | 19:00
  • 340
  • 1
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 13493
  • 37
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 20731
  • 41