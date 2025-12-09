Популярни
  2. Снукър
  3. Джейми Кларк спечели големия международен снукър турнир в София

Джейми Кларк спечели големия международен снукър турнир в София

  • 9 дек 2025 | 15:09
  • 235
  • 0
Джейми Кларк спечели големия международен турнир по снукър в софийската Национална снукър академия - Q Tour. За трети пореден състезателен сезон България получи правото и привилегията да домакинства на Q Tour - официалния квалификационен цикъл на Световната професионална билярд и снукър асоциация, който предоставя шанс на играчите да придобият професионален статут и да се съревновават с големите звезди като Рони О’Съливан и Джъд Тръмп.

Кларк победи с 4:2 във финала Стюърт Карингтън и получи трофея си лично от председателя на Българска снукър федерация Олег Велинов.

Уелсецът Джейми Кларк се изкачи на върха в ранглистата на Q Tour Europe, след като победи Карингтън във финала на петия турнир, проведен миналия уикенд в Националната снукър академия на България.

Този успех донесе на Кларк – който изпадна от Световния снукър тур в края на миналия сезон – втора поредна титла в Q Tour Europe, след победата му в Northern Snooker Centre в Лийдс миналия месец.

Кларк изпревари досегашния лидер Питър Лайнс, който отпадна на четвъртфиналите в България, като вече има аванс от 4 380 точки при оставащи само два турнира от редовния сезон.

Шампионът от втория турнир Лайнс води групата преследвачи, непосредствено следван от Хамад Миях и Карингтън, които — ако спечелят шестия турнир и Кларк отпадне в първия си мач — също могат да се изкачат на първото място.

