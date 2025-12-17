Популярни
  Малайзия
  2. Малайзия
  ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

  • 17 дек 2025 | 12:32
  • 359
  • 0
ФИФА наказа Малайзия със служебни загуби заради фалшифицирани документи на играчи

Международната футболна асоциация (ФИФА) наказа федерацията на Малайзия (ФАМ) със служебни загуби в три мача на националния отбор заради фалшифициране на документи на играчи, съобщава агенция Ройтерс. Самите футболисти ще бъдат с отнети права в следващата календарна година.

От ФИФА започнаха разследване срещу федерацията на Малайзия
От ФИФА започнаха разследване срещу федерацията на Малайзия

Федерацията на Малайзия обяви, че приятелските двубои с Кабо Верде (равенство 1:1), Сингапур (победа с 2:1) и Палестина (1:0) вече официално са загуби с по 0:3.

Факундо Гарсес от испанския елитен клуб Алавес, както и Габриел Ароча (Унионистас де Саламанка), Родриго Олгадо (Америка Кали), Иманол Мачука (Велес Сарсфилд), Жоао Фигейредо, Джон Иразабал и Хектор Хевел (всички от Джохор Дарул Тазим), са наказани с 12-месечно отстраняване от всички футболни дейности от ФИФА.

Световната федерация обясни през септември, че централата на Малайзия е подала заявка за допустимост за картотекиране на играчите и е използвала фалшифицирани документи, за да може да излезе на терена с въпросните седем футболисти. В решението се казва, че ФАМ е нарушила член 22 Дисциплинарния кодекс на ФИФА.

