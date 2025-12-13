ПСЖ отново превзе върха с труден успех над последния

Пари Сен Жермен се справи с 3:2 с последния във френската Лига 1 отбор на Метц в гостуването си от 16-ия кръг. Така шампионът си върна поне временно лидерската позиция, събирайки 36 точки. На 2-ата позиция е Ланс с 34, който утре посреща намиращия се в криза състав на Ница. Парижани трябваше доста да се потрудят, за да вземат трите точки от тази визита, но постигнаха целта си с голове на Гонсало Рамош (31') , Куентин Нджанту (39') и Дезире Дуе (63'). За домакините точни бяха Джеси Дьоминге (42') и Георги Цитаишвили (80').

В първите 30 минути гостите от Париж не успяха да отправят удар във вратата, което вероятно е дало някакви надежди на аутсайдерите в мача. Но в 31-ата Гонсало Рамош вкара с глава, засичейки центриране на Ли Канг-Ин от ъглов удар.

След като пробиха защитата, футболистите на Луис Енрике удвоиха преднината си само за осем минути. Ибрахим Мбайе се измъкна от своя персонален пазач отляво и центрира ниско към Кантен Нджанту, който реализира първия си гол за ПСЖ. Но само три минути по-късно, в 42-ата, домакините стигнаха до гол с първата си реална възможност за гол. Блокиран удар на Хабиб Диало беше отклонен към Джеси Деминже на границата на наказателното поле, а незабавното му изпълнение влезе в мрежата под гредата.

Гостите логично тръгнаха да търсят трети гол и вратарят Фишер трябваше да спасява изстрели на Рамос и Нджанту, докато Мец се надяваше на епизодични атаки. И бяха близо до 2:2, когато Кофи Киуау стреля от далече, но вратарят Матвей Сафонов внимаваше и изби над гредата. Иронично, от корнера стана бърза контраатака за Пари Сен Жермен, завършена от Дезире Дуе с трети гол в 63-ата минута.

Метц върна донякъде интригата, защото 10 минути преди края Георги Цитаишвили направи разкошна атака с Готие Хайн и пусна топката покрая вратаря Сафонов. Но в оставащото време повече попадения не паднаха и така Метц остава на дъното с 11 точки и четвърто поредно поражение.

