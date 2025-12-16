Андерсон Силва за Джейк Пол: Надявам се вече хората да го уважават

Андерсон Силва се надява феновете на бойните спортове поне да отдадат дължимото на Джейк Пол за това, че приема предизвикателството да се изправи срещу Антъни Джошуа по-късно този месец.

Силва, един от най-великите бойци в историята на ММА и бивш дългогодишен шампион на UFC в средна категория, ще се изправи срещу Тайрън Уудли в същата галавечер, в която е и битката между Пол и Джошуа на 19 декември в Маями, излъчвана ексклузивно по Netflix. Паяка вече се е качвал на ринга срещу Пол през август 2022 г., когато ютюбърът спечели с неединодушно съдийско решение.

Въпреки че е печелил по-голямата част от мачовете си, Силва не разбира защо Пол получава толкова негативно отношение от феновете, но смята, че по-голямата част от критиките би трябвало да изчезнат сега, когато той ще се бие срещу Джошуа.

„Когато влезеш на ринга, всеки има шанс“, каза Силва пред MMA Fighting. „И аз много уважавам Джейк, защото той доказва на всички, че е готов за битка. Той е истински боец, а хората започнаха да говорят много лоши неща за него – "Джейк прави това, Джейк прави онова, Джейк никога не се е бил с истински боец". Е, сега тези хора не могат да кажат нищо, защото Джейк ще се бие с голям, гигантски и невероятен боец, невероятен боксьор. Какво ще кажат хората сега?“

Първоначално Пол трябваше да се изправи срещу Джервонта Дейвис в демонстративен мач през ноември, но дело за сексуално насилие срещу Дейвис доведе до това Most Valuable Promotions да отложи събитието и да търси нов съперник за Пол. По стечение на обстоятелствата, промоцията трябваше да намери и нов противник за Силва, който беше планиран да се бие отново срещу бившия двукратен съперник от UFC Крис Уайдман, но контузия извади Уайдман от мача.

Силва все пак ще участва в същата гала вечер като Пол и ще наблюдава как Проблемното дете излиза като огромен аутсайдер срещу Джошуа. Силва се надява – независимо от изхода на 19 декември – Пол да получи повече уважение от боксовата общност.

„Разбира се, може би Джейк ще загуби и хората ще кажат: "О, знаех си, това не е истински мач“, каза Силва. „Но чакайте малко – Джейк не е в същата категория като съперника си, но въпреки това влиза на ринга и се бие с един от най-добрите бойци в бокса. Тогава какво говорите за Джейк? Мисля, че никой няма право да говори лошо за него, ако той върши своята работа, уважава съперниците си и дава най-доброто от себе си. А аз много уважавам Джейк.“