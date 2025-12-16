Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Селекционерът на Германия: Вече съм на 100%

Селекционерът на Германия: Вече съм на 100%

  • 16 дек 2025 | 16:43
  • 213
  • 0
Селекционерът на Германия: Вече съм на 100%

Селекционерът на националния отбор на Германия Алекс Мумбру заяви, че е почти напълно възстановен от здравословните проблеми, които го сполетяха по време на Европейското първенство в края на лятото.

"Всички вече знаят, че беше сложен момент, но важното е, че свърши. Все още трябва да кача малко килограми, защото отслабнах доста, но вече съм на 100%. Бях начело по време на последните квалификационни прозорци, спечелихме мачовете и се чувствах добре, така че съм щастлив“, коментира Мумбру в интервю за Eurohoops.

"Международният календар наистина е малко луд, няма да ви лъжа. Мисля, че е лудост отборите от Евролигата да играят 14 или 15 мача през декември без почивка. Изискват се все повече физически усилия, за да издържиш мачовете. Програмата трябва да бъде унифицирана, трябва да се постигне споразумение. Има моменти, в които мачовете се играят без прекъсване. Хубаво е да се гледа баскетбол, но нивото е най-добро, когато всички състезатели са на 100%. Тогава баскетболът е по-добър. Някои срещи не са толкова добри заради умората и заради натоварения график", каза още испанският специалист.

Попитан за бъдещето на европейския баскетбол и потенциалното пристигане на най-добрата лига в света - НБА в Европа, Алек Мумбру заяви: "Ако това разруши съществуващата спортна екосистема, не е добре. Ако се случи при сътрудничество с всички, тогава е по-добре. Надявам се да се постигне споразумение и да се договорят най-добрите варианти, така че баскетболът да не бъде ощетен".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 1571
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 6959
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

  • 16 дек 2025 | 07:03
  • 1947
  • 1
Барцокас: Дори когато не играе добре, имаме пълно доверие на Уолкъп

Барцокас: Дори когато не играе добре, имаме пълно доверие на Уолкъп

  • 15 дек 2025 | 17:34
  • 1183
  • 0
НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

  • 14 дек 2025 | 12:30
  • 4264
  • 1
Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

  • 14 дек 2025 | 12:25
  • 699
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 10007
  • 32
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 13879
  • 46
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 3838
  • 2
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 461
  • 0
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 11522
  • 29
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 18072
  • 37