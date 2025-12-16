Селекционерът на Германия: Вече съм на 100%

Селекционерът на националния отбор на Германия Алекс Мумбру заяви, че е почти напълно възстановен от здравословните проблеми, които го сполетяха по време на Европейското първенство в края на лятото.

"Всички вече знаят, че беше сложен момент, но важното е, че свърши. Все още трябва да кача малко килограми, защото отслабнах доста, но вече съм на 100%. Бях начело по време на последните квалификационни прозорци, спечелихме мачовете и се чувствах добре, така че съм щастлив“, коментира Мумбру в интервю за Eurohoops.

"Международният календар наистина е малко луд, няма да ви лъжа. Мисля, че е лудост отборите от Евролигата да играят 14 или 15 мача през декември без почивка. Изискват се все повече физически усилия, за да издържиш мачовете. Програмата трябва да бъде унифицирана, трябва да се постигне споразумение. Има моменти, в които мачовете се играят без прекъсване. Хубаво е да се гледа баскетбол, но нивото е най-добро, когато всички състезатели са на 100%. Тогава баскетболът е по-добър. Някои срещи не са толкова добри заради умората и заради натоварения график", каза още испанският специалист.

Попитан за бъдещето на европейския баскетбол и потенциалното пристигане на най-добрата лига в света - НБА в Европа, Алек Мумбру заяви: "Ако това разруши съществуващата спортна екосистема, не е добре. Ако се случи при сътрудничество с всички, тогава е по-добре. Надявам се да се постигне споразумение и да се договорят най-добрите варианти, така че баскетболът да не бъде ощетен".

Снимки: Imago