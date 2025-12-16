Заседанието на УС на БОК начело със Стефка Костадинова не се състоя

Насроченото за днес заседание на ръководения от Стефка Костадинова Управителен съвет на Българския олимпийски комитет не се състоя, информираха от пресслужбата на избраната за председател на БОК Весела Лечева.

Генералният секретар Данаил Димов бе днес в сградата на БОК, но така и не успя да се срещне със Стефка Костадинова или нейния генерален секретар Белчо Горанов, който по същото време бе на Годишните награди на Българската федерация по борба.

"Г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов плануваха да проведат днес от 12,30 ч. в сградата на БОК на ул. „Ангел Кънчев“ №4 заседание на стария Управителен съвет, който бе освободен от отговорност на 19 март 2025 година от Общото събрание Изпълнително бюро с две точки:

1. Информация за подготовката за участие на Българската олимпийска делегация в Милано Кортина 2026; 2. Определяне на дата, час, място и дневен ред за провеждане на Общо събрание на БОК за утвърждаване на Българската олимпийска делегация за участие в Олимпийските игри Милано Кортина 2026; 3. Разни;

В тази връзка избраният за генерален секретар Даниел Димов отиде на среща в БОК, за да информира стария УС отново за определенията на МОК, както и за текстовете в устава на БОК, които засягат сформирането на олимпийската делегация. Според Устава на БОК единственият компетентен орган, който може да вземе решение за участието на българската делегация в ЗОИ Милано Кортина 2026 е Изпълнителното бюро, избрано на Общото събрание на 19 март 2025 година.

Дали заради големия медиен интерес или поради други причини, УС не се проведе в уречения час, но в администрацията е депозирано писмото на Весела Лечева (с дата 15.12.2025 г), касаещо този важен за олимпийското ни движение въпрос", заявиха от пресслужбата на Весела Лечева.