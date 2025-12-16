Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Гард на Партизан: Не ми плащат да избирам треньор

  • 16 дек 2025 | 17:40
  • 344
  • 0
Баскетболистите на Партизан ще посрещнат отбора на Виртус Болоня в сряда в 16-ия кръг на Евролигата. Клубът от Белград записа четири победи в четири мача под ръководството на Мирко Оцоколич – включително триумф над Цървена звезда в предишния кръг на Евролигата. Играчът на тима Дуейн Уошингтън разкри в каква атмосфера "черно-белите" очакват срещата с италианците.

"Не ми плащат да избирам треньор, доведен съм да играя баскетбол и върху това съм концентрирам. Ще се държим заедно като играчи, независимо кой ще ни е треньор. Очакваме с нетърпение каквото и да се случи, знаем, че искаме да побеждаваме. Беше странна ситуация, уникални обстоятелства, а той свърши дяволски добра работа. Гордея се с него и с това как се справи с всичко. Така че – отговорът е, че бих искал да остане, справя се страхотно. Вярвам в него. Не съм сигурен какво ще се случи, както казах, аз съм играч и се грижа за своята работа", сподели Дуейн Уошингтън, говорейки за временния наставник на Партизан Оцоколич.

"Развълнувани сме. Имаме възможност за още една победа, да насочим този влак в правилната посока, да продължим серията", добави американо-германският гард.

25-годишният играч беше попитан колко се е променила ситуацията в отбора със смяната на треньора.

"Чувствахме по-малко напрежение. Получихме възможност да правим още някои неща в нападение, да играем малко по-свободно и по-бързо. В крайна сметка, погледнахме се в огледалото, констатирахме, че ние сме играчите, че ние сме на терена и ние контролираме каквото можем. Изчистихме някои неща в играта и сега играем с повече отговорност", коментира гардът.

Той не пожела отново да коментира изявлението си, че Оцоколич не им е викал, дори когато Цървена звезда водеше в дербито.

"Не… Знам, че всички искат да правят история от това, но аз се пошегувах, извадено е от контекста. Имаме полза от подхода на Оцоколич – четири мача, четири победи, това е достатъчно показателно", сподели Уошингтън.

Снимки: Imago

