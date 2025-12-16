Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  БФС одруса ЦСКА и Славия след мачовете на Купата

БФС одруса ЦСКА и Славия след мачовете на Купата

  • 16 дек 2025 | 14:47
  • 669
  • 1

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията си след 1/8-финалите за Sesame Купа на България. От отборите единствено Славия и ЦСКА получават санкции, като “белите” трябва да заплатят 1800 лева, а “червените” 2800.

ЦСКА с пет зимни проверки
ЦСКА с пет зимни проверки

Ето какво пишат от БФС:

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

