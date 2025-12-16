Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Бившият национал на Уелс Аарън Рамзи заяви, че е изненадан от прекратяването на договора му с мексиканския УНАМ Пумас, заявявайки, че е искал да остане и се чувствал готов да се завърне, след като контузия и лични проблеми го държаха извън терена.

34-годишният Рамзи, който се присъедини към Пумас през юли от Кардиф Сити след периоди в клубове като Арсенал, Ювентус и Рейнджърс, заяви, че е бил „готов и във форма“ да играе в оставащите мачове от турнира Клаусура, но е бил информиран, че договорът му е прекратен, което го принуждава да се върне у дома. Освен контузиите си, звездата на Уелс пропусна няколко мача и тренировки, докато търсеше изгубеното си куче Хейло, което изчезна в началото на месец октомври, след като беше оставено в приют в град Долорес.

Изчезването на кучето му накара Аарън Рамзи да напусне клуба си

„Бих искал да благодаря на мексиканския народ за тяхната доброта и щедрост и за това, че накараха мен и семейството ми да се чувстваме като у дома си в Мексико Сити. Искам също така да изкажа голяма благодарност на мениджъра, на треньорския щаб и особено на медицинския персонал, че ми помогнаха да премина през този труден период с контузии. Очаквах с нетърпение да дам най-доброто от себе си. За съжаление, договорът ми беше прекратен, което беше изненада и очевидно разочарова. Затова нямах друг избор, освен да се върна у дома в Уелс“, написа Рамзи в профила си в Инстаграм.

Рамзи записа само шест двубоя за Пумас, като отбеляза само един гол по време на краткия си период в мексиканския елит, белязан от контузии. Местните медии съобщиха, че напускането му е вследствие от взаимно прекратяване на договора заради мускулна контузия, получена преди октомврийския прозорец за националните отбори, и лични проблеми, свързани с издирването на изчезналото му куче в централно Мексико.

Рамзи завърши последните три мача от сезон 2024/25 като временен мениджър на Кардиф, след като отборът изпадна от Чемпиъншип в трета дивизия. С 86 участия за Уелс, той помогна на страната си да достигне полуфиналите на Евро 2016.

