Селекционерът на националния отбор Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg"
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 498
  • 0
• 16 дек 2025 | 12:16

Бившият национал на Уелс Аарън Рамзи заяви, че е изненадан от прекратяването на договора му с мексиканския УНАМ Пумас, заявявайки, че е искал да остане и се чувствал готов да се завърне, след като контузия и лични проблеми го държаха извън терена.

34-годишният Рамзи, който се присъедини към Пумас през юли от Кардиф Сити след периоди в клубове като Арсенал, Ювентус и Рейнджърс, заяви, че е бил „готов и във форма“ да играе в оставащите мачове от турнира Клаусура, но е бил информиран, че договорът му е прекратен, което го принуждава да се върне у дома. Освен контузиите си, звездата на Уелс пропусна няколко мача и тренировки, докато търсеше изгубеното си куче Хейло, което изчезна в началото на месец октомври, след като беше оставено в приют в град Долорес.

Изчезването на кучето му накара Аарън Рамзи да напусне клуба си
Изчезването на кучето му накара Аарън Рамзи да напусне клуба си

„Бих искал да благодаря на мексиканския народ за тяхната доброта и щедрост и за това, че накараха мен и семейството ми да се чувстваме като у дома си в Мексико Сити. Искам също така да изкажа голяма благодарност на мениджъра, на треньорския щаб и особено на медицинския персонал, че ми помогнаха да премина през този труден период с контузии. Очаквах с нетърпение да дам най-доброто от себе си. За съжаление, договорът ми беше прекратен, което беше изненада и очевидно разочарова. Затова нямах друг избор, освен да се върна у дома в Уелс“, написа Рамзи в профила си в Инстаграм.

Рамзи записа само шест двубоя за Пумас, като отбеляза само един гол по време на краткия си период в мексиканския елит, белязан от контузии. Местните медии съобщиха, че напускането му е вследствие от взаимно прекратяване на договора заради мускулна контузия, получена преди октомврийския прозорец за националните отбори, и лични проблеми, свързани с издирването на изчезналото му куче в централно Мексико.

Рамзи завърши последните три мача от сезон 2024/25 като временен мениджър на Кардиф, след като отборът изпадна от Чемпиъншип в трета дивизия. С 86 участия за Уелс, той помогна на страната си да достигне полуфиналите на Евро 2016.

Снимки: Gettyimages

