Изчезването на кучето му накара Аарън Рамзи да напусне клуба си

Бившата звезда на Арсенал Аарън Рамзи прекрати по взаимно съгласие договора си с мексиканския Унам Пумас. Причината е изчезването на кучето му. Домашният любимец, който е порода бигъл и носи името Хал е забелязана за последно в Сан Мигел де Алиенде, в района Гуанахуато. Рамзи използва социалните мрежи, за да предложи награда от 20 000 долара за информация, която може да доведе до откриването на кучето.

„Ако имате някакви вести за нашето Хало, апелирам, свържете се с нас. Голяма премия за намирането му. Всички се молим тя да е добре и да може скоро да се върне при нас“, написа Рамзи в Инстаграм.

Former Arsenal player, Aaron Ramsey has mutually terminated his contact with Pumas UNAM and returned to England after his dog, Halo, heartbreakingly went missing at a daycare centre weeks ago and is yet to be found despite a £15,000 reward.



We’re all with you, Aaron. 💔🥺 pic.twitter.com/FL4tvXyEHW — DailyAFC (@DailyAFC) October 31, 2025

Бившият национал на Уелс премина в мексиканския клуб през юни 2025 година. Той има шест участия този сезон, като е отбелязал един гол.

Преди това Рамзи игра за Кардиф Сити, Ница, Ювентус, Рейнджърс, Арсенал и Нотингам Форест.