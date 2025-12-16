Очаквайте на живо: Годишните награди на БФ Борба

Днес (16.12) в 11:00 часа ще се проведат годишните награди на Българската федерация по борба. Най-добрите спортисти в различните възрастови групи и най-добрите треньори за годината ще бъдат наградени от родната федерация, а Sportal.bg ще излъчва церемонията на живо.

Събитието ще се проведе в национална спортна база "Дианабад".

“Беше дълга година с много интриги и много глупости, но най-важни са резултатите. Важен е българският дух, важно е, че българските деца показаха талант, воля и желание за развитие. Ще се радваме на другата олимпиада да имаме българи, а не руснаци или хора, които са дошли да представляват нашата държава. Пожелавам всички да са здрави и да работим съвместно, за да може борбата ни да има резултати. Пожелавам ви да сте живи и здрави и още дълги години в спорта”, заяви председателят на БФ Борба Станка Златева при откриването на церемонията.

За най-добра спортистка при дамите бе отличена медалистката от тазгодишното световно първенство Юлияна Янева. Нейните подгласнички бяха Биляна Дудова на второ място и Андреа Нисева на трето място.

Още една награда за Юлияна Янева

При мъжете за най-добър бе отличен настоящият европейски шампион в категория до 86 килгорама в свободния стил Магомед Рамазанов. Призът бе връчен на треньора на националите ни в свободния стил Радослав Великов, тъй като Рамазанов не присъстваше на церемонията. На второ място бе поставен европейският шампион за мъже до 23 години Георги Иванов, а третата позиция си поделиха Калоян Атанасов и Николай Вълканов.