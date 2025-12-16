Бивш боец на UFC е арестуван с кокаин за близо 2 милиона долара и оръжия

Ветеранът от UFC с 10 битки в организацията, Алекс Гарсия, е арестуван по множество обвинения, произтичащи от разследване за наркотици.

Според канадската медия CTV News, полицията в Монреал е потвърдила, че бившият боец на UFC в полусредна категория Алекс Гарсия е един от тримата арестувани, след като специализираният отряд за борба с бандите е иззел 102 грама кокаин при акция, описвана като „мащабна“.

В доклада се посочва, че стойността на иззетия кокаин е оценена на 1,7 милиона щатски долара (2,3 милиона канадски долара). Служителите на реда са открили също 20 литра гама-хидроксибутират (GHB), приблизително пет килограма хероин, 306 000 долара в брой, както и три огнестрелни оръжия и два автомобила.

„Започналото през юли 2025 г. наказателно разследване разкри, че районът на Торонто е бил използван като източник за доставка, а наркотиците впоследствие са били препродавани на по-висока цена в района на Монреал“, се казва в прессъобщение на полицията, цитирано от CTV News.

Съобщава се, че в рамките на разследването са арестувани също 49-годишният Микеле Ладага и 45-годишният Виктор Хулио Санчес Медрано. Полицията издирва и други двама заподозрени – 40-годишния Ратана Сем и 37-годишната Вероник Плуф.

Гарсия има 10 битки в октагона с баланс от 5 победи и 5 загуби, като се е състезавал срещу бойци като Шон Стрикланд, Нийл Магни и Тим Мийнс. Според информацията, 38-годишният боец и Санчес Медрано са обвинени в трафик на наркотици и притежание на облаги от престъпна дейност, докато Ладага е с обвинения за трафик и притежание на наркотици.