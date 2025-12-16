Бившият боец на UFC почина на 45-годишна възраст

Дългогодишният ММА боец Джеронимо дос Сантос е починал.

Бразилецът е изчезнал в събота на плаж в Сао Габриел да Кашоейра, Бразилия. Според бразилското издание Globo, дос Сантос, който е бил на плажа с приятелката си, е влязъл да плува и повече не се е върнал. Тялото му е било открито в понеделник. Малко след това градските власти официално обявиха смъртта му.

Известен с прякора си „Мондрагон“, дос Сантос се е състезавал по целия свят за различни организации, сред които Mr. Cage, RIZIN, ACA и Fight Nights Global. През 2012 г. той подписва договор с UFC, но така и не се състезава за организацията, след като се оттегля от дебютния си мач срещу Габриел Гонзага в тежка категория на UFC 153. Впоследствие промоцията го освобождава. Към момента на смъртта си той имаше професионален ММА рекорд от 45 победи, 26 загуби и 1 равенство.

Последната битка на дос Сантос беше за веригата за бокс без ръкавици BKFC, където той нокаутира бившия претендент в тежка категория на UFC Алексей Олейник за 109 секунди. Той имаше насрочен мач срещу Андрей Арловски под егидата на BKFC през юни, но се оттегли от двубоя.