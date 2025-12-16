Популярни
  Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

  • 16 дек 2025 | 13:19
  • 424
  • 0
Артур Бетербиев: Дмитрий Бивол отказа оферта за трилогия в Русия

Артур Бетербиев изрази желание да се изправи срещу Дмитрий Бивол в Москва, ако успее да организира подобен двубой. През уикенда бившият обединен шампион в полутежка категория Артур Бетербиев отговори на въпроси на медиите, включително и за твърденията, че Дмитрий Бивол е отхвърлил щедра финансова оферта за трети мач помежду им в Русия. Ето какво сподели Бетербиев по темата.

За отказа на Бивол да приеме значителна оферта за трети мач в Русия

„Да, вярно е... Мисля, че ако този мач някога се състои, най-интересно ще бъде да се проведе в Москва, в Русия. Смятам, че в Русия този двубой би предизвикал най-голям интерес.“

За представянето на Бенавидес срещу Ярд

„Гледах някои от най-интересните моменти. Справи се добре... Разбира се, че искам да се бия с Бенавидес.“

За важността да си върне титлите

„Много е важно.“

За размера на офертата, която Бивол е отхвърлил

„Не знам, но не е по-малко от това, което получихме за предишните ни два мача.“

За любимите му боксьори, докато е растял

„Майк Тайсън и Мохамед Али.“

