Още една награда за Юлияна Янева

Сребърната медалистка от световно първенство по борба Юлияна Янева получи допълнителна премия от „Асет Банк“, един от спонорите на родната федерация по борба, по време на церемония в София по-рано днес. Националката ни си заслужи премията чрез спечелването на сребърното отличие от световното в Загреб (Хърватия) през септември.

На церемонията бяха наградени още Биляна Дудова, която завърши пета на шампионата, както и Ахмед Магамаев, също пети в свободния стил.

“Продължаваме традицията да подкрепяме българския спорт и най-вече българската борба – обяви Румен Сираков, главен изпълнителен директор на трезора. - Пожелаваме на Юлияна следващият медал да е със златен оттенък.“

На церемонията бяха отличени и треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.На тържеството присъстваха легендарният Валентин Йорданов, световният шампион Рахмат Сукра, член на управата на БФ Борба, световният вицешампион Тодор Ангелов, дългогодишен член на управителния съвет на федерацията, двукратният европейски вицешампион Валентин Желев.

Снимка: БФ Борба