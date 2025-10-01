Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Още една награда за Юлияна Янева

Още една награда за Юлияна Янева

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 780
  • 0
Още една награда за Юлияна Янева

Сребърната медалистка от световно първенство по борба Юлияна Янева получи допълнителна премия от „Асет Банк“, един от спонорите на родната федерация по борба, по време на церемония в София по-рано днес. Националката ни си заслужи премията чрез спечелването на сребърното отличие от световното в Загреб (Хърватия) през септември.

На церемонията бяха наградени още Биляна Дудова, която завърши пета на шампионата, както и Ахмед Магамаев, също пети в свободния стил.

“Продължаваме традицията да подкрепяме българския спорт и най-вече българската борба – обяви Румен Сираков, главен изпълнителен директор на трезора. - Пожелаваме на Юлияна следващият медал да е със златен оттенък.“

На церемонията бяха отличени и треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.На тържеството присъстваха легендарният Валентин Йорданов, световният шампион Рахмат Сукра, член на управата на БФ Борба, световният вицешампион Тодор Ангелов, дългогодишен член на управителния съвет на федерацията, двукратният европейски вицешампион Валентин Желев.

Снимка: БФ Борба

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 482
  • 0
ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

  • 1 окт 2025 | 15:34
  • 702
  • 0
Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

Кубрат Пулев с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Йордания

  • 1 окт 2025 | 12:28
  • 614
  • 0
БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

БФ ММА не спечели медал от второ поредно световно първенство

  • 1 окт 2025 | 11:52
  • 3289
  • 2
Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

  • 1 окт 2025 | 11:23
  • 719
  • 0
Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

Бивш световен шампион: Британският бокс е в криза

  • 1 окт 2025 | 11:20
  • 168
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444651
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1537
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17340
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17708
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15746
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3734
  • 0