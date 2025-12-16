Популярни
Селекционерът на националния отбор Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Илия Топурия твърди, че е изнудван с „фалшиви обвинения за домашно насилие“

Илия Топурия твърди, че е изнудван с „фалшиви обвинения за домашно насилие“

  • 16 дек 2025 | 12:17
  • 330
  • 0

Шампионът на UFC в лека категория Илия Топурия публикува изявление в социалните мрежи в понеделник сутринта, в което твърди, че е обект на изнудване с „напълно неоснователни“ обвинения за домашно насилия.

Топурия, който преди по-малко от месец обяви, че няма да се бие през първото тримесечие на 2026 г., за да се съсредоточи върху справянето с „труден момент в личния си живот“, сега предостави повече информация за ситуацията.

„Първоначалното ми решение да запазя мълчание беше взето единствено за да защитя децата си, които са най-важната част от живота ми“, написа Топурия в дълго изявление. „Въпреки това осъзнах, че при тези обстоятелства мълчанието не защитава истината – то позволява на фалшиви наративи да се наложат.“

Боецът добави, че няма да прави повече публични изявления по случая „от уважение към децата ми и текущите съдебни процедури“.

Ето и пълното му изявление:

Топурия (17-0) спечели девет поредни битки в UFC между 2020 и 2025 г., като завоюва титлите в категориите перо и лека категория с впечатляващи победи над Александър Волкановски и Чарлс Оливейра, както и нокаут срещу Макс Холоуей между тях.

След решението му да постави кариерата си на пауза, от UFC решиха да създадат временна титла, като организират двубой между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет на 24-и януари в Лас Вегас.

