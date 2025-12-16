Карагър: Не мисля, че Мареска ще бъде мениджър на Челси през следващия сезон

Бившият футболист Джейми Карагър коментира противоречиво интервю с мениджъра на Челси Енцо Мареска, който твърди, че не е получил подкрепа от клуба си.

“Голям фен съм на Мареска, но изглежда, че започва някаква борба за власт, а това никога не води до нищо добро – особено за един мениджър. Не мисля, че Мареска ще бъде мениджър на Челси през следващия сезон. Когато излезеш и говориш публично за собствениците на клуба, това е голям проблем. И тук няма никаква двусмисленост – той говори конкретно за собственика и спортните директори.

🚨 Enzo Maresca on his relationship with Chelsea owners: “It’s OK, it’s good”. pic.twitter.com/AWiYrTi0Qb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2025

През последните седмици резултатите започнаха да са малко срещу Мареска. Сега той изнася проблема публично, опитва се открито да постигне нещо и аз не съм съгласен с това. Миналата седмица говорихме за Мохамед Салах. Не е чак толкова краен случай, но ситуацията е подобна. Не ми харесва, когато някой – независимо дали е треньор или играч – изнася нещата публично. Тези проблеми трябва да бъдат решени в клуба. Проблемът за Мареска е, че ако продължи така, ще има само един победител – и това няма да е той“, каза Карагър, цитиран от Sky Sports.

🔵🇪🇨 Enzo Maresca: “Moisés Caicedo is available and can play. He is back, finally”. pic.twitter.com/rKlrcMlMJw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2025

Към момента Челси заема четвъртото място и изостава на 8 точки от лидера Арсенал. Именно Мареска бе треньорът, който върна “сините” в големия футбол, след като тази година последователно спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, както и класира лондончани за първи път от сезон 2022/2023.