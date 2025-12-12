Търпението е ключът към успеха, доволен е наставникът на Рома

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини настоя, че търпението е ключът към успеха на Евън Фъргюсън и младите играчи на Рома след победата с 3:0 като гост срещу Селтик в Лига Европа. Автогол на Лиъм Скейлс ги изведе напред в резултата още в 6-ата минути, а Фъргюсън вкара два пъти през първото полувреме. Това бяха първите попадения на ирландеца в европейските турнири.

„Никога не е лесно да се печели като гост, на тези красиви, исторически терени“, каза Гасперини след края на мача, цитиран от БТА.

„Пизили, Фъргюсън и всички останали промени доведоха до добри резултати. Те ни дават възможност да разширим състава. Това е момент, в който трябва да направим важни оценки и трябва да ги направим в мачове, които имат значение. Да играеш тук не е лесно. Селтик влезе в срещата след серия от победи. Трябва да играеш срещу различни видове отбори в Европа в сравнение с Италия. В резултат на това можеш да се изправиш срещу много силни нападатели. В Европа е различен вид футбол“, коментира още треньорът.

Гасперини беше попитан какво мисли за представянето на Фъргюсън. 21-годишният футболист е под наем от Брайтън с опция за откупуване, но вече имаше предложения, че Рома може да се опита да прекрати договора му предсрочно.

„По време на мача той направи това, което често прави на тренировки. Той е младо момче и трябва да бъдем търпеливи. Вторият му гол беше прекрасен. Представянето му беше страхотно и е важно да играе с този дух и да покаже качествата си“, заяви той.

Относно целите на Рома през януарския трансферен прозорец, треньорът добави: „Трябва да бъдем търпеливи. Тези млади момчета биха могли да се развият добре. Може би е по-добре така, отколкото да разчитаме на пазара. Ще говорим за януарския трансферен прозорец в бъдеще, сега ни предстоят няколко важни мача.“