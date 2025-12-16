Бъфало уволни генералния си мениджър

Президентът на Бъфало Сейбърс Тери Пегула обяви, че е освободил генералния мениджър Кевин Адамс от поста му и е назначил на поста Ярмо Кекаляйнен , който преди това е бил старши съветник на отбора.

Congratulations to Jarmo Kekäläinen on being named the 10th general manager in Buffalo Sabres history!



→ https://t.co/K5XFmoy7b5 pic.twitter.com/7lMrltdFwU — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) December 15, 2025

„Бих искал да благодаря на Кевин за неговата отдаденост към Бъфало Сейбърс. Той беше надежден човек и ние ценим неговата непоколебима грижа и всеотдайност. Лично аз пожелавам на него и на цялото му семейство всичко най-добро.

Калгари вкара седем гола на Бъфало

Не сме достигнали нивото, което искахме като организация, и продължаваме напред с ново ръководство в отдела ни за хокейни операции. Стремим се да изградим организация, която ще бъде конкурентоспособна година след година, но не оправдахме тези очаквания. Назначих Ярмо Кекяляйнен за генерален мениджър, считано от момента на влизане в сила.

Бъфало разгроми Чикаго в НХЛ

Назначаването на Ярмо беше резултат от щателно търсене, по време на което той се очерта като наш водещ кандидат за позицията старши съветник. Ярмо се доказа през последните осем месеца, а опитът, професионализмът и всеотдайността му говорят сами за себе си. Очаквам с нетърпение да изведе нашата организация на следващото ниво“, каза Пегула, според уебсайта на Бъфало.

A statement from Sabres owner Terry Pegula.



More → https://t.co/aAOWK78xeO pic.twitter.com/rCTKzdsXGK — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) December 15, 2025

В момента Сейбърс са на 16-то място в класирането на Източната конференция с 30 точки след 31 мача. Отборът на Бъфало не е стигал до плейофите през последните 14 сезона.