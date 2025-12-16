Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бъфало уволни генералния си мениджър

Бъфало уволни генералния си мениджър

  • 16 дек 2025 | 03:44
  • 189
  • 0
Бъфало уволни генералния си мениджър

Президентът на Бъфало Сейбърс Тери Пегула обяви, че е освободил генералния мениджър Кевин Адамс от поста му и е назначил на поста Ярмо Кекаляйнен , който преди това е бил старши съветник на отбора.

„Бих искал да благодаря на Кевин за неговата отдаденост към Бъфало Сейбърс. Той беше надежден човек и ние ценим неговата непоколебима грижа и всеотдайност. Лично аз пожелавам на него и на цялото му семейство всичко най-добро.

Калгари вкара седем гола на Бъфало
Калгари вкара седем гола на Бъфало

Не сме достигнали нивото, което искахме като организация, и продължаваме напред с ново ръководство в отдела ни за хокейни операции. Стремим се да изградим организация, която ще бъде конкурентоспособна година след година, но не оправдахме тези очаквания. Назначих Ярмо Кекяляйнен за генерален мениджър, считано от момента на влизане в сила.

Бъфало разгроми Чикаго в НХЛ
Бъфало разгроми Чикаго в НХЛ

Назначаването на Ярмо беше резултат от щателно търсене, по време на което той се очерта като наш водещ кандидат за позицията старши съветник. Ярмо се доказа през последните осем месеца, а опитът, професионализмът и всеотдайността му говорят сами за себе си. Очаквам с нетърпение да изведе нашата организация на следващото ниво“, каза Пегула, според уебсайта на Бъфало.

В момента Сейбърс са на 16-то място в класирането на Източната конференция с 30 точки след 31 мача. Отборът на Бъфало не е стигал до плейофите през последните 14 сезона.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

Във временното олимпийско село ще има 377 мобилни къщи

  • 15 дек 2025 | 18:39
  • 586
  • 0
Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата

Весела Лечева с писмо до Стефка Костадинова за Олимпиадата

  • 15 дек 2025 | 17:17
  • 5102
  • 2
Марая Кери ще пее на откриването на Зимната олимпиада

Марая Кери ще пее на откриването на Зимната олимпиада

  • 15 дек 2025 | 14:58
  • 853
  • 0
Успешен старт на сезона за младите ни алпийци

Успешен старт на сезона за младите ни алпийци

  • 15 дек 2025 | 13:05
  • 707
  • 1
Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

Питсбърг пропиля солиден аванс и допусна втори пореден обрат в НХЛ

  • 15 дек 2025 | 11:44
  • 892
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 15 дек 2025 | 09:03
  • 746
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 12842
  • 46
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 29911
  • 133
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 18609
  • 12
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 37668
  • 63
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 32640
  • 63
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 21074
  • 81