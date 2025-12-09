Калгари вкара седем гола на Бъфало

Егор Шарангович се отличи с две попадения и асистенция и помогна на Калгари да спечели със 7:4 срещу гостуващия Бъфало. Назем Кадри добави гол и две асистенции, а канадците записаха трети последователен успех и седми в последните си десет срещи.
Йоел Ериксон Ек вкара два пъти и даде асистенция, а Минесота надделя с 4:1 над домакина Сиатъл, който допусна шеста поредна загуба.
Вратарят Денис Хилдеби парира 29 изстрела и регистрира първи „шътаут“ в кариерата си в лигата при успеха на Торонто с 2:0 над гостуващия Тампа Бей. Моргън Райли и Остън Матюс реализираха за канадците, които спечелиха за четвърти път в пет мача, във всеки един от които взеха поне точка.
Йоел Армиа отбеляза две попадения, а Лос Анджелис спечели с 4:2 като гост на Юта. Адриан Кемпе добави гол и асистенция за успеха. Анже Копитар също беше точен и вкара на 32-и различен отбор в лигата.
Клейтън Келър завърши с попадение и асистенция за домакините, които допуснаха шесто поражение в последните си осем двубоя.